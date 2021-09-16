Немало знаменитостей пытаются бежать за город и построить имения в уютной местности. Похоже, что к этим известным людям присоединилась и певица Джамала.

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Джамала приобрела землю под Киевом

Журналисты канала "Новости.LIVE" сообщают, что артистка приобрела земельный участок размером 1200 квадратных метров в селе Крюковщина, расположенный в 15 минутах езды от Киева. Согласно выписке из Государственного земельного кадастра, Джамала владеет этой землей с октября 2020 года.

Сейчас исполнительница не рассказывает о приобретении участка и планах по строительству. Земля, которая по документам принадлежит ей, сейчас похожа на поле.

Напомним, Джамала с мужем и двумя сыновьями живет в трехкомнатной квартире, которую ей подарил мэр столицы Виталий Кличко после победы на Евровидении-2016. Площадь апартаментов, расположенных на 11 этаже новостройки, составляет 107 квадратных метров. Оттуда открывается красивый вид на спальный район Киева.

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