Зірки естради обирають для життя елітні заміські комплекси з надійною охороною, красивою територією та всім, що може знадобитися для комфортного відпочинку та спокою.

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Хоча артисти намагаються приховати своє житло, журналістам вдається не лише дізнатися, де ж мешкають знаменитості, а й показати громадськості елітні маєтки.

Маєток Ірини Білик

Ірина Білик придбала маєток і присадибну ділянку в селищі Березівка, що розташоване за 15 кілометрів від Києва. Там є котеджне містечко "Козирна карта", яке складається з 60 маєтків. Вартість будинку в цьому елітному місці становить від 7 мільйонів гривень.

Маєток Ірини Білик нагадує американське низьке бунгало. Він одноповерховий, проте дуже просторий. На даху є понад сто панелей сонячних батарей. Біля особняка видно роботу ландшафтних дизайнерів: зелені галявини, декоративні берізки та зону відпочинку на свіжому повітрі.



Будинок Ірини Білик / Скриншот з відео



Будинок Ірини Білик / Скриншот з відео

Сусідами Ірини Білик є її друг Гарік Кричевський, народний депутат Михайло Радуцький, художниця Євгенія Гапчинська.