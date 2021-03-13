В мережі показали елітний будинок Насті Каменських і Потапа під Києвом: відео
У мережі з'явилося відео розкішного маєтку зіркового подружжя Потапа і Насті Каменських. Знаменитості мешкають у будинку під Києвом на території 13,5 сотки землі.
Джерело:Kyiv Live
Елітний будинок подружжя надійно охороняється. Від сторонніх людей його ховають 2 паркани, патрулі воєнізованої охорони, камери відеоспостереження та КПП на в'їзді.
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Зазначимо, що Потап і Настя заручилися саме на території будинку. Тоді він перебував у стадії будівництва і репер вирішив освідчитися своїй коханій на місці їхнього майбутнього дому.
Будинок Потапа і Насті Каменських
Помешкання розташоване у селищі Романків, що неподалік від Конча-Заспи. Закохані обрали для свого гніздечка двоповерховий маєток, що побудований в італійському стилі.
На території, яка за документами належить Потапу, є басейн, велика зона для відпочинку з садовими меблями та підсобне приміщення. Інтер'єр будинку має світлі тони. Артистка часто ділиться у мережі фото та відео з маєтку, де показує, як організований простір у ньому.
На першому поверсі є простора кухня, їдальня, вітальна та спеціальна зона для занять спортом. На другому поверсі у подружжя є велика спальня, гардеробна та ванна кімната.
Елітний будинок Насті Каменських і Потапа: дивіться відео онлайн
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