У мережі з'явилося відео розкішного маєтку зіркового подружжя Потапа і Насті Каменських. Знаменитості мешкають у будинку під Києвом на території 13,5 сотки землі.

Елітний будинок подружжя надійно охороняється. Від сторонніх людей його ховають 2 паркани, патрулі воєнізованої охорони, камери відеоспостереження та КПП на в'їзді.

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Зазначимо, що Потап і Настя заручилися саме на території будинку. Тоді він перебував у стадії будівництва і репер вирішив освідчитися своїй коханій на місці їхнього майбутнього дому.

Будинок Потапа і Насті Каменських

Помешкання розташоване у селищі Романків, що неподалік від Конча-Заспи. Закохані обрали для свого гніздечка двоповерховий маєток, що побудований в італійському стилі.

На території, яка за документами належить Потапу, є басейн, велика зона для відпочинку з садовими меблями та підсобне приміщення. Інтер'єр будинку має світлі тони. Артистка часто ділиться у мережі фото та відео з маєтку, де показує, як організований простір у ньому.

На першому поверсі є простора кухня, їдальня, вітальна та спеціальна зона для занять спортом. На другому поверсі у подружжя є велика спальня, гардеробна та ванна кімната.

Елітний будинок Насті Каменських і Потапа: дивіться відео онлайн

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