Популярна українська співачка Джамала анонсувала вихід альбому, реліз якого має відбутися 12 березня. Вона оголосила про це, оприлюднивши відверте фото в куртці на голе тіло.

Відома українська співачка Джамала повідомила, що 12 березня вийде її новий альбом під назвою "Ми". До платівки увійде останній трек – "Вдячна".

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Джамала анонсувала вихід альбому

Варто зазначити, що платівка "Ми" стане першим альбомом з 2018 року, оскільки протягом трьох років Джамала тішила прихильників тільки синглами.

Окрім композиції "Ми", до альбому увійде колаборація з казахстанським репером Jah Khalib – пісня "Кохаю".

Мовчати – це не про нас! Я – грім, ви – хвиля. Тримала в собі весь час, і вже відпустила. Мої найкращі, мої, мої, мої!

– написала Джамала.

Співачка показала також обкладинку платівки. Перед камерою зірка позувала у чорній шкіряній спідниці та золотистій куртці. Її Джамала одягнула на оголене тіло, засвітивши груди. Волосся вона розпустила та вклала хвильками.

Сексуальний образ знаменитості доповнив макіяж. Джамала підкреслила очі коричневими тінями й стрілками та нафарбувала губи помадою. Артистка вразила прихильників провокативною світлиною.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Шанувальники висловили захоплення від прийдешнього альбому:

Чудова новина! Вже зовсім скоро;

Як же я чекаю!;

Немає кращої новини. Чекаю з нетерпінням;

Ура.

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