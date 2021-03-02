Джамала анонсировала выход нового альбома откровенным фото
Популярная украинская певица Джамала анонсировала выход альбома, релиз которого должен состояться 12 марта. Она объявила об этом, обнародовав откровенное фото в куртке на голое тело.
Источник:инстаграм Джамалы
Известная украинская певица Джамала сообщила, что 12 марта выйдет ее новый альбом под названием "Ми". В пластинку войдет последний трек – "Вдячна".
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Джамала анонсировала выход альбома
Стоит отметить, что пластинка "Ми" станет первым альбомом с 2018 года, поскольку в течение трех лет Джамала радовала поклонников только синглами.
Кроме композиции "Ми", в альбом войдет коллаборация с казахстанским рэпером Jah Khalib – песня "Люблю".
Молчать – это не про нас! Я – гром, вы – волна. Держала в себе все время, и уже отпустила. Мои лучшие, мои, мои, мои
– написала Джамала.
Певица показала также обложку пластинки. Перед камерой звезда позировала в черной кожаной юбке и золотистой куртке. Ее Джамала надела на голое тело, засветив грудь. Волосы она распустила и уложила волнами.
Сексуальный образ знаменитости дополнил макияж. Джамала подчеркнула глаза коричневыми тенями и стрелками и накрасила губы помадой. Артистка поразила поклонников провокационной фотографией.
Для просмотра фото листайте вправо:
Поклонники выразили восхищение от грядущего альбома:
- Отличная новость! Уже совсем скоро;
- Как же я жду!;
- Нет лучшей новости. Жду с нетерпением;
- Ура.
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