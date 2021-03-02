Український співак, переможець телепроєкту "Голос країни" Tabakov потішив прихильників весняною прем'єрою. Напередодні 8 березня артист презентував пісню "Серцебиття".

У перші дні весни українські виконавці презентують нові, зворушливі треки. Tabakov (справжнє ім'я – Павло Табаков) порадував прем'єрою запальної пісні "Серцебиття".

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Tabakov у своїх піснях завжди щирий зі слухачами, а також у кожну композицію додає нотки романтики.Музикант експериментує у трендовій стилістиці синт-вейв. Він розпочав творчу колаборацію з відомим саунд-продюсером Андрієм Бакуном. Автором слів та музики нового хіта є сам Tabakov.

Співак наголошує, що у будь-якому віці та в будь-якій ситуації закоханим треба вміти зупинити час. Відчути серця один одного і об'єднати їх спільним бітом – серцебиттям!

Я сам зіткнувся із такою потребою у сімейному житті. Тоді вивів власну формулу, власний рецепт, як перезавантажити стосунки: треба лише зупинити буденність, щоб почути серцебиття коханої,

– поділився Tabakov.

Tabakov – "Серцебиття": слухайте пісню онлайн