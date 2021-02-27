Надя Дорофєєва поділилась фрагментом нової пісні: відео з кліпу
Лише в листопада минулого року Надя Дорофєєва розпочала сольну кар'єру та випустила перший трек Gorit. Зараз співачка готується до другої гучної прем'єри. Вже 5 березня вона презентує нову пісню, а поки поділилась з прихильниками фрагментом синглу.
Джерело:інстаграм Наді Дорофєєвої
Лише два тижні тому Надя Дорофєєва заявила, що вони з продюсером Потапом написали нову пісню, а вже за тиждень відбудеться її прем'єра. Раніше артистка розповідала, що композиція "сумна, чесна, закохана" і точно сподобається публіці. Шанувальники DOROFEEVA почують весь трек 5 березня, а його фрагмент вже з'явився в мережі.
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Надя Дорофєєва представила фрагментом нової пісні
Частину пісні в мережу "злила" сама Надя Дорофєєва. Вона опублікувала відео з майбутнього кліпу на ліричний трек, зняте в затемненій студії. Судячи з оприлюдненого фрагменту, нова пісня виконавиці про нерозділене кохання. "Зачем тебе тогда сказала да, да. Растворялась в твоих пошлых словах до утра. Перечитал мои мысли, а они все, все о тебе, о тебе", – співає зірка.
Обережно, злив треку! 05.03 відкрию вам першу музичну сторі мого EP,
– написала Надя Дорофєєва.
Образ Наді Дорофєєвої з нового кліпу
Перед камерою співачка з'явилась в короткій білій майці та чорних штанах вільного крою з високою талією. Зачіску, яка вже стала частиною образу сольної артистки DOROFEEVA, вона змінювати не стала – позувала з двома високими хвостиками і пасмами попереду, а от колір волосся – так. З білявки вона перефарбувалась в шоколадний відтінок.
Зухвалості образу Наді Дорофєєвої додали макіяж з персиковими тінями і матовою помадою нюдового кольору та аксесуари – численні сережки і каблучки. На відео знаменитість позувала сидячи, звабливо вигинаючись перед камерою, а тоді експресивно піднялась.
Додамо, публіка в захваті від фрагменту майбутньої пісні Наді Дорофєєвої. Користувачі засипали кумира коментарями та вже встигли зняти десятки відео з оприлюдненою частиною треку:
- Чекаємо, чекаємо, чекаємо;
- Режим очікування ввімкнено;
- В мене мурашки! Ставлю таймер на цей день;
- Це буде розрив;
- Дуже гаряче;
- Як тепер думати про щось інше.
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