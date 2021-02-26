Джамала презентувала нову ліричну пісню "Вдячна"
Співачка Джамала готує до випуску одразу два альбоми і вже представила нову пісню "Вдячна". Ліричним треком зірка прагне нагадати людям про те, що варто бути вдячними одне одному за прості дрібниці, які вже встигли стати буденністю.
Джерело:ютуб-канал Джамали
Прем'єра чуттєвого треку "Вдячна" вже відбулась на всіх майданчиках.
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Джамала презентувала пісню "Вдячна"
На особистій сторінці в інстаграмі артистка пояснила головний меседж пісні "Вдячна" – потрібно бути вдячними за кожен прожитий день, цінувати кожну мить, обіймати рідних, говорити про свою любов і не втрачати час даремно! Джамала підкреслила, що саме про ці найважливіші життєві істини люди так часто забувають.
Бути вдячним – вже давно гасло мого життя. Останні роки я часто думаю, що в щоденному поспіху ми забуваємо про головне, про те, заради чого ми прийшли на цю Землю. Люди все менше вдячні, все менше дарують любов і турботу,
– висловилась співачка.
Прихильники Джамали вже встигли оцінити пісню "Вдячна" і висловити свій захват у коментарях: "Чудова пісня, чуттєва, мурашки по шкірі. На повторі від ранку", "Трек сонячної весни", "Дуже гарна пісня", "Крутий трек".
Джамала – Вдячна: слухайте пісню онлайн
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