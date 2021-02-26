Співачка Джамала готує до випуску одразу два альбоми і вже представила нову пісню "Вдячна". Ліричним треком зірка прагне нагадати людям про те, що варто бути вдячними одне одному за прості дрібниці, які вже встигли стати буденністю.

Прем'єра чуттєвого треку "Вдячна" вже відбулась на всіх майданчиках.

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Джамала презентувала пісню "Вдячна"

На особистій сторінці в інстаграмі артистка пояснила головний меседж пісні "Вдячна" – потрібно бути вдячними за кожен прожитий день, цінувати кожну мить, обіймати рідних, говорити про свою любов і не втрачати час даремно! Джамала підкреслила, що саме про ці найважливіші життєві істини люди так часто забувають.

Бути вдячним – вже давно гасло мого життя. Останні роки я часто думаю, що в щоденному поспіху ми забуваємо про головне, про те, заради чого ми прийшли на цю Землю. Люди все менше вдячні, все менше дарують любов і турботу,

– висловилась співачка.

Прихильники Джамали вже встигли оцінити пісню "Вдячна" і висловити свій захват у коментарях: "Чудова пісня, чуттєва, мурашки по шкірі. На повторі від ранку", "Трек сонячної весни", "Дуже гарна пісня", "Крутий трек".

Джамала – Вдячна: слухайте пісню онлайн

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