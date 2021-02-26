Юлія Саніна показала стильний образ та заінтригувала новиною про пісню: фото
Популярна українська співачка й солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна опублікувала чарівне фото в стильному повсякденному образі. Світлину зірка підписала рядками з майбутньої композиції.
Джерело:інстаграм Юлії Саніної
Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна повідомила про підготовку до випуску нової композицій та, можливо, кліпу. Вона оприлюднила інтригуючий допис в інстаграмі.
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Юлія Саніна заінтригувала дописом
На своїй сторінці співачка опублікувала фото, на якому постала в стильному повсякденному образі. Ймовірно, що це аутфіт з її майбутнього кліпу.
Зірка позувала перед камерою на підвіконні. Юлія Саніна приміряла білосніжну сорочку, яку зав'язала на поясі, оголивши тендітну талію. Також вона вдягнула блакитні джинси, прикрашені великою кількістю сріблястих ланцюжків з підвісками.
Юлія прикрасила вуха сережками-кільцями з камінцями. Довге волосся артистка розпустила та вклала пишними локонами. Трендовий look Саніної завершив макіяж. Зірка підкреслила очі чорними стрілками та нафарбувала губи рожевою помадою.
Фото Юлія Саніна підписала рядками з нової композиції: "Обійми гарячі. Слова – холодне золото. Нам краще мовчати… Скоро", – написала солістка The Hardkiss.
Юлія Саніна / Фото з інстаграму Юлії Саніної
Шанувальники висловили цікавість до нового матеріалу гурту:
- Зачепило. Чекаємо на прем'єру;
- Чекаємо;
- Яка інтрига. Красиве фото, красиві слова;
- Вогонь! Дуже чекаємо нову бомбу;
- Юліє, ви прекрасні.
Хто ще з зірок готує прем'єру кліпів
- Зауважимо, нещодавно Настя Каменських оголосила, що вже зняла матеріал для кліпу. Днями вона поділилась новими деталями.
- Про зйомку кліпу повідомила і Надя Дорофеєва. Вона показала фото звабливого образу.
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