Настя Каменських заінтригувала новиною про майбутній кліп
Популярна українська співачка Настя Каменських поділилась фото, де показала повсякденний образ. Також зірка розповіла, що вона увесь день знімала новий кліп.
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Відома українська артистка Настя Каменських, що виступає під псевдонімом NK, часто ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя. Вона опублікувала новий допис.
Дивіться також Вагітна Даша Квіткова та Нікіта Добринін відправились в Єгипет: фото
Настя Каменських знімала кліп
Знаменитість поділилась, що вчора для неї був неймовірний та приголомшливий день. Співачка зізналась, що вона з командою знімала кліп більше 24 годин без перерви на відпочинок. Тому вона втомилась і дала собі час на те, щоб відійти.
Вся та краса, яку ми створили для вас, цього коштувала! Бачила деякі зняті кадри і це просто вогонь,
– написала Настя Каменських.
Артистка додала, що вже не може дочекатися моменту, коли все буде готово, й вона зможе поділитися яскравим кліпом з прихильниками.
"Буде багато сюрпризів, поки ледве стримуюся, але не буду зараз розповідати всі секрети! Але обіцяю, що я вас точно здивую!", – наголосила Каменських.
Образ Насті Каменських
Також співачка поділилась фото, яке, ймовірно, зробила після зйомок. Вона продемонструвала повсякденний аутфіт. Настя Каменських вдягнула білосніжне худі, а щоб додати яскравості, зробила червоний манікюр.
Волосся зірка зібрала у високий пучок. Цього разу вона позувала без макіяжу, продемонструвавши натуральну красу.
Шанувальники в коментарях написали, що вже чекають новий матеріал від Каменських та засипали її компліментами:
- Чекаємо і любимо;
- Ти така красива без макіяжу, обожнюю;
- Ти красунечка, в тебе всі кліпи вогонь;
- Тепер живемо в очікуванні чергового хіта;
- Нереально красива! Моя улюблена співачка;
- Красуня, чекаємо.
Поділитися новиною