Дружина відомого українського артиста Віктора Павліка є доволі активною у соціальних мережах. Вона майже щодня публікує інстаграм-сторіз та показує підписникам, як проходять її будні чи вихідні.

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Катерина Реп'яхова показала, як годує сина

Днями дружина музиканта поділилась новим кадром. Катерина сиділа в автомобілі та годувала новонародженого Михайлика грудьми. Для зручності вона обрала спеціальне вбрання, в якому зручно годувати малюка.

Також Реп'яхова розповіла, що син їсть доволі повільно – до 2 годин. Це трохи занепокоїло зіркову дружину, тому вона запитала поради у прихильників. Та фоловери переконали Катерину, що процес грудного вигодовування може й справді займати певний час. Так новонароджені відчувають матір.



Катерина Реп'яхова годує сина грудьми / Фото з інстаграм-сторіз

Дружина Віктора Павліка народила сина: що відомо