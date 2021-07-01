Дружина відомого українського артиста Віктора Павліка є доволі активною у соціальних мережах. Вона майже щодня публікує інстаграм-сторіз та показує підписникам, як проходять її будні чи вихідні.
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Катерина Реп'яхова показала, як годує сина
Днями дружина музиканта поділилась новим кадром. Катерина сиділа в автомобілі та годувала новонародженого Михайлика грудьми. Для зручності вона обрала спеціальне вбрання, в якому зручно годувати малюка.
Також Реп'яхова розповіла, що син їсть доволі повільно – до 2 годин. Це трохи занепокоїло зіркову дружину, тому вона запитала поради у прихильників. Та фоловери переконали Катерину, що процес грудного вигодовування може й справді займати певний час. Так новонароджені відчувають матір.
Катерина Реп'яхова годує сина грудьми / Фото з інстаграм-сторіз
Дружина Віктора Павліка народила сина: що відомо
- Катерина Реп'яхова поїхала до пологового будинку після святкування дня народження. Вона народила первістка вночі 15 червня.
- Віктор Павлік всю ніч був поряд з дружиною. Він першим повідомив новину про появу сина на світ. Артист також розповів, що маленький Михайло дуже схожий на нього.
- Наступного дня після пологів у Катерини Реп'яхової погіршилося самопочуття через загострення циститу. Тоді вона навіть опинилась під крапельницею. Та згодом їй стало краще, а вже на третій день після народження сина її виписали додому.
- Катерина показала свідоцтво народження сина, де вказане його прізвище та ім'я – Михайло Павлик. Це спантеличило фанів, адже його батько Віктор у всіх соціальних мережах підписаний як Павлік. Та дружина артиста пояснила, що Павлік – сценічне прізвище співака, а Павлик – офіційне.