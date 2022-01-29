Дружина Павліка повідомила, що їхній 7-місячний син сильно захворів
Джерело:інстаграм Каті Реп'яхової
Фани Віктора Павліка знають про нього все, адже дружина артиста активно веде свій блог в інстаграмі. Так, Катя Реп'яхова розповіла, що їхній син захворів. Мішу довелось везти в лікарню.
У сезон застуд вірус не обійшов і зіркову родину Віктора Павліка. Застуду підхопив молодший син співака Михасик. Він вже два дні кашляє та має трохи підвищену температуру.
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Молода мама Катерина Реп'яхова забила на сполох через коронавірус. Однак, на щастя, експрес-тест у дитячій лікарні показав негативний результат.
Міша дуже сильно хрипів і хрипить. А який кашель, температура 37. Нас послухали, легені чисті. Тест на COVID-19 негативний, але є набряк у носику,
– розповіла Катя Реп'яхова в інстаграмі.
У результаті 7-місячному сину Віктора Павліка поставили одразу два діагнози – гостра інфекція дихальних шляхів і гострий ринофарингіт. Попри це сім'я влаштувала вечірню прогулянку втрьох, адже попередні два дні гуляла лише на балконі.
Син Віктора Павліка захворів / Фото з інстаграму Каті Реп'яхової
Зауважимо, що зараз хворіють не лише діти:
- народна артистка Катерина Бужинська на гастролях в Україні підхопила коронавірус, відтак наступні два тижні проведе на самоізоляції;
- співачка Камалія потрапила до лікарні з двостороннім запаленням легень та гайморитом. Сталось це після того, як зірка інфікувалася грипом і гайморитом одночасно;
- сім'я Юлії Саніної теж хворіє – спочатку вони з Валом, а слідом за ними син Данило;
- "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях теж нездужає на COVID-19, вірус вона підхопила у відпустці в Мексиці.