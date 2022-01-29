В сезон простуд вирус не обошел и звездную семью Виктора Павлика. Простуду подхватил младший сын певца Михасик. Он уже два дня кашляет и имеет немного повышенную температуру.

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Молодая мама Екатерина Репьяхова забила тревогу из-за коронавируса. Однако, к счастью, экспресс-тест в детской больнице показал отрицательный результат.

Миша очень сильно хрипел и хрипит. А кашель, температура 37. Нас послушали, легкие чистые. Тест на COVID-19 отрицательный, но есть отек в носике,

– рассказала Катя Репьяхова в инстаграме.

В результате 7-месячному сыну Виктора Павлика поставили сразу два диагноза – острая инфекция дыхательных путей и острый ринофарингит. Несмотря на это семья устроила вечернюю прогулку втроем, так как в предыдущие два дня гуляла только на балконе.

Сын Виктора Павлика заболел / Фото из инстаграма Кати Репьяховой

Заметим, что сейчас болеют не только дети: