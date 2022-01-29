У сезон застуд вірус не обійшов і зіркову родину Віктора Павліка. Застуду підхопив молодший син співака Михасик. Він вже два дні кашляє та має трохи підвищену температуру.

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Молода мама Катерина Реп'яхова забила на сполох через коронавірус. Однак, на щастя, експрес-тест у дитячій лікарні показав негативний результат.

Міша дуже сильно хрипів і хрипить. А який кашель, температура 37. Нас послухали, легені чисті. Тест на COVID-19 негативний, але є набряк у носику,

– розповіла Катя Реп'яхова в інстаграмі.

У результаті 7-місячному сину Віктора Павліка поставили одразу два діагнози – гостра інфекція дихальних шляхів і гострий ринофарингіт. Попри це сім'я влаштувала вечірню прогулянку втрьох, адже попередні два дні гуляла лише на балконі.

Син Віктора Павліка захворів / Фото з інстаграму Каті Реп'яхової

Зауважимо, що зараз хворіють не лише діти: