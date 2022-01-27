Молоді батьки Роман та Іванна Сасанчин ще в пологовому показали обличчя новонародженої донечки широкому загалу, тож не стали затягувати з хрестинами. Вони охрестили дівчинку до місяця та показали відео з таїнства.
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Роман Сасанчин охрестив доньку
На церемонію Роман та Іванна покликали лише найближчих друзів. Вони обрали дві пари хресних батьків. Цікаво, що в церкві не було ні батьків переможця "Голосу країни", ні рідних його коханої. Натомість подружжя покликало фотографа та відеооператора.
Хрестини доньки Романа Сасанчина / Відео з інстаграм-сторіс Іванни
Що відомо про батьківство Романа Сасанчина
- Дівчинка з'явилася на світ 30 грудня 2021 року. 19-річний співак був присутній на пологах і підтримував кохану на потугах. Доньку вони назвали Єлизаветою, але у свідоцтві про народження записали Елізабет.
- На жаль, пологи Іванни були важкими, їй довелось робити кесарів розтин.
- Дружину Сасанчина виписали з пологового на четвертий день. За доньку він подарував їй підвіску з зображенням матері та малюка і троянди.
- Через три тижні після народження доньки Іванна захворіла й лягла в лікарню. У дівчини застоювалося молоко, через що піднялась висока температура, з'явились нудота, слабкість і головний біль.