Молоді батьки Роман та Іванна Сасанчин ще в пологовому показали обличчя новонародженої донечки широкому загалу, тож не стали затягувати з хрестинами. Вони охрестили дівчинку до місяця та показали відео з таїнства.

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Роман Сасанчин охрестив доньку

На церемонію Роман та Іванна покликали лише найближчих друзів. Вони обрали дві пари хресних батьків. Цікаво, що в церкві не було ні батьків переможця "Голосу країни", ні рідних його коханої. Натомість подружжя покликало фотографа та відеооператора.

Хрестини доньки Романа Сасанчина / Відео з інстаграм-сторіс Іванни

Примітно, що батьки співака побачили внучку лише через три тижні. Роман нібито не хотів, щоб вони приїжджали раніше, аби донечка адаптувалася та підросла.

Що відомо про батьківство Романа Сасанчина