Як поділилась Анна Неплях, занедужання вона почала відчувати під час перельоту в Україну. Через сильний тиск їй дуже закладало вуха, а ніс заважав добре дихати. Через це вона зовсім не спала і прилетіла в Київ зовсім ослабленою. Вона відчувала, що захворіла на коронавірус, але до кінця сумнівалась, оскільки експрес-тест був негативним в аеропорту.
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Мені здається, що захворіла, тому що потрібно бути акуратнішим зі своїми бажаннями. Весь грудень я нила, що як добре було б мати привід залишитись вдома і нікуди не виходити. І я от згадала собі, як рік тому злягла з хворобою, і тепер думаю: "Ось собі і наврочила",
– сказала Анна Неплях.
Анна Неплях вдруге захворіла на COVID-19 / Фото з інстаграм-сторіс дівчини
Вона жартує, що мозок домовився з тілом, оскільки часто те, що вона думає, здійснюється наяву, що й сталось у випадку з хворобою. Вона здала 20 січня ПЛР-тест у приватній лабораторії і він показав їй позитивний результат. "Міс Україна Всесвіт" поділилась, що поки чекала на результат, то через ніч відчувала, що таки серйозно захворіла, адже симптоми у неї були ті ж, що й рік тому.
У мене дежавю. Мені було тяжко дихати (мені й зараз складно дихати), головний біль, слабкість, сонливість, кашель, нежить. Загалом я почуваюсь добре і раптом що, я – вакцинована,
– констатувала дівчина.
Анна Неплях захворіла на коронавірус / Фото з інстаграм-сторіс дівчини
Підписники у повідомленнях блогерки почали жартувати, що тепер вона "двічі коронована" – вперше, коли отримала справжню корону на конкурсі "Міс Україна Всесвіт", а вдруге – зараз. Проте, якщо враховувати її хворобу рік тому, то вона вже "тричі коронована".
Анна Неплях захворіла на коронавірус: відео з інстаграм-сторіс блогерки
- Зазначимо, що на конкурсі "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях не змогла увійти в число 16 найкращих моделей, проте вона не розчарувалась, а подякувала усім прихильникам за підтримку та віру в неї.
- Щодо конкурсу "Міс Світу", то його скасували у день запланованого проведення через зростання кількості хворих на коронавірус серед конкурсанток. "Міс Україна" Олександра Яремчук повернеться на конкурс в Пуерто-Рико у березні.