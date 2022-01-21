Як поділилась Анна Неплях, занедужання вона почала відчувати під час перельоту в Україну. Через сильний тиск їй дуже закладало вуха, а ніс заважав добре дихати. Через це вона зовсім не спала і прилетіла в Київ зовсім ослабленою. Вона відчувала, що захворіла на коронавірус, але до кінця сумнівалась, оскільки експрес-тест був негативним в аеропорту.

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Мені здається, що захворіла, тому що потрібно бути акуратнішим зі своїми бажаннями. Весь грудень я нила, що як добре було б мати привід залишитись вдома і нікуди не виходити. І я от згадала собі, як рік тому злягла з хворобою, і тепер думаю: "Ось собі і наврочила",

– сказала Анна Неплях.



Анна Неплях вдруге захворіла на COVID-19 / Фото з інстаграм-сторіс дівчини

Вона жартує, що мозок домовився з тілом, оскільки часто те, що вона думає, здійснюється наяву, що й сталось у випадку з хворобою. Вона здала 20 січня ПЛР-тест у приватній лабораторії і він показав їй позитивний результат. "Міс Україна Всесвіт" поділилась, що поки чекала на результат, то через ніч відчувала, що таки серйозно захворіла, адже симптоми у неї були ті ж, що й рік тому.

У мене дежавю. Мені було тяжко дихати (мені й зараз складно дихати), головний біль, слабкість, сонливість, кашель, нежить. Загалом я почуваюсь добре і раптом що, я – вакцинована,

– констатувала дівчина.



Анна Неплях захворіла на коронавірус / Фото з інстаграм-сторіс дівчини

Підписники у повідомленнях блогерки почали жартувати, що тепер вона "двічі коронована" – вперше, коли отримала справжню корону на конкурсі "Міс Україна Всесвіт", а вдруге – зараз. Проте, якщо враховувати її хворобу рік тому, то вона вже "тричі коронована".

Анна Неплях захворіла на коронавірус: відео з інстаграм-сторіс блогерки