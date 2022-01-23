Відома українська співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss розповіла про початок 2022 року. За словами зірки, в її сім'ї він розпочався не надто вдало.

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Захворіла сім'я Юлії Саніної

Виконавиця розповіла, що ще на початку року вона та її чоловік Вал перехворіли. Через це їхня подорож, яка мала відбутись у лютому, опинилась під питанням. Тепер же захворів син співачки Данило.

Перехворіли ми з Валом, дивом врятували собачку, стала під питанням наша лютнева подорож… сьогоднішня новина, що половина класу Данила злягла з температурою і моя дитина не виняток. Заварюю калину-малину. Бачила в сторіз у колег, що у багатьох якось криво рік розпочався,

– поділилась Юлія Саніна.



Юлія Саніна / Фото з інстаграму зірки

Додамо, нещодавно й співачка Камалія зізналась про погіршення самопочуття. Вона захворіла на грип, а через високу температуру була змушена навіть викликати швидку допомогу.

Співачка зізналась, що після всіх обставин їй несподівано захотілося підстригти чубчик. Однак вона з рішенням не спішить.

"У будь-якому разі, почекаю поки що хапатися за ножиці, знаю, що пошкодую про це ще сто разів. Фото зроблено пару днів тому, посмішка якась ще була присутня", – додала вона.



Юлія Саніна / Фото з інстаграму зірки

Текст публікації Юлії Саніної

Так нудно, що хочеться підстригти чубчик. Початок року просто…

Перехворіли ми з Валом, дивом врятували собачку, стала під питанням наша лютнева подорож… сьогоднішня новина, що половина класу Данила злягла з температурою і моя дитина не виняток. Заварюю калину-малину.

Бачила в сторіз у колег, що у багатьох якось криво рік розпочався. Ви там як? Тримаєтеся?!

У будь-якому разі, почекаю поки що хапатися за ножиці, знаю, що пошкодую про це ще сто разів.

Фото зроблено пару днів тому, посмішка якась ще була присутня.