Донька Григорія Чапкіса розповіла, як станцювала останній вальс з батьком у лікарні

Українського танцівника Григорія Чапкіса поховали 18 червня, але про видатного хореографа згадуватимуть ще довго. Його донька Лілія пригадала останній вальс батька, який станцювала з ним у лікарні.
Знаменитий хореограф навіть останні роки життя проводив у ритмі танцю та однаково чимало часу присвячував улюбленій справі. Донька Григорія Чапкіса довела, що зірковий батько танцював до останнього.
До слова Похорон Григорія Чапкіса: фото прощальної церемонії з легендарним танцівником
Донька Григорія Чапкіса про його останній танець
Лілія Чапкіс, яка має власну балетну школу "Чапкіс-Денс", найбільше побивалась за батьком на похороні. Вона розповіла, що свій останній вальс Григорій Чапкіс станцював у лікарні.
Він був уже майже непритомний. Я йому поставила вальс, і він раптом ожив, і я з рукою станцювала весь вальс з ним. Він мене супроводжував поглядом, хоча це було майже безжиттєво. Він розумів, що це я і з ним робила рухи вальсу,
– зізналась донька хореографа.
"Він поклав руку на груди і сказав: "А я так не можу". Він розумів, що він вже не може. Ця фраза у мене залишиться назавжди", – розчулила Лілія Чапкіс.
Натомість син артиста, Грег Чапкіс поділився батьківськими настановами: "Бути гарною людиною. Ставитися до людей добре, відверто, чесно. У нас це в крові. Будемо продовжувати його справу".
Похорон Григорія Чапкіса
- Церемонія прощання з легендарним танцівником відбулась через 5 днів після його смерті. Вперше за довгий час на похорон прибули діти та внуки Григорія Чапкіса.
- Попри те, що чимало зірок висловилися про втрату хореографа у соціальних мережах, попрощалися з Чапкісом лише декілька.
- На публічній церемонії був Влад Яма та Павло Зібров. Натомість на кладовище прибули Камалія, Ілона Гвоздьова та Дмитро Дікусар.
- Гвоздьова пояснила, що це не флешмоб чи світська подія. Тож на похорон приходять ті, кому справді потрібно попрощатися з Григорієм Чапкісом.