Попрощатися з танцівником у Національну філармонію України приїхало чимало його рідних з різних куточків світу, друзів і колег. Серед представників шоу-бізнесу був хореограф Влад Яма.

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Влад Яма попрощався з Григорієм Чапкісом

Танцівник став одним із небагатьох українських зірок, які приїхали попрощатися з маестро. Після смерті Чапкіса Влад ділився спогадами про нього й не міг стримати сліз. На похороні Яма також не приховував емоцій й зі сльозами на очах проводжав великого танцюриста в останню путь.

Влад розповідав, що не був учнем Григорія Миколайовича, проте дуже хотів би бути ним: "Я не ходив на його танцювальні уроки, але мені завжди хотілося вважати себе його учнем. Щоразу, коли ми спілкувалися, я дивувався, як в нього палають очі на паркеті та поза ним. Я так не вмію, але дуже хочу. Ми були знайомі приблизно 15 років. Це людина з великої літери, це маестро. Він любив танець, любив життя".



Влад Яма на похороні Григорія Чапкіса / Фото ТСН.ua



Влад Яма на похороні Григорія Чапкіса / Фото ТСН.ua



Влад Яма на похороні Григорія Чапкіса / Фото ТСН.ua



Влад Яма на похороні Григорія Чапкіса / Фото ТСН.ua

Кожен охочий міг залишити відгук про легендарного танцюриста в книзі спогадів, яка була неподалік від місця прощання з Григорієм Миколайовичем. Влад Яма не пройшов повз цього місця та залишив декілька зворушливих слів.

"Я подякував за всі теплі слова, які чув від нього протягом того часу, коли ми були знайомі. Коли він оцінював мій танець, то іноді я відчував, що його оцінка краща за те, що показав на паркеті. Це додавало натхнення та мотивації. Він казав, що мої танці з Наталкою, – це справжній театр. Це, напевно, найкраща похвала у моєму житті", – зізнався Яма.