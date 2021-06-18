91-річний Григорій Чапкіс і 63-річний Павло Зібров тісно спілкувалися на "Танцях з зірками", де хореограф був суддею, а співак брав участь у п'ятому сезоні в парі з Марією Шмельовою. Як запевняє артист, покійний маестро був прихильний як до нього, так і до інших знаменитостей.

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Він підбадьорював, завжди був об'єктивним, ніколи не принижував. Навпаки, давав добру пораду. Він показав своїм життям, що не треба заглядати в паспорт, треба творити. Якщо ти творець, то вік не грає ролі зовсім,

– поділився Павло Зібров.

Він пригадав світський захід, на якому перетнувся з Григорієм Чапкісом. Після виступів зірок запросили на бенкет, де пригощали як вишуканими стравами, так й алкоголем. Хореограф був на власному авто, тому відмовився від випивки.

"Літня людина, в поважному віці, він сам за кермо! І ніколи не дозволяв собі випити. Був до того відповідальний", – зауважив Зібров.

Школа і шлейф Чапкіса залишилися в українському бальному танцю. Поки такої заміни немає,

– переконаний артист.

Павло Зібров на похороні Григорія Чапкіса / Фото ТСН

Зазначимо, безліч зірок українського шоу-бізнесу висловлювали скорботу з приводу смерті легендарного Григорія Чапкіса. Однак на відкритій церемонії прощання з хореографом, крім Павла Зіброва, з'явилися лише Влад Яма, який не зміг стримати сліз.

Додамо, на похороні Григорія Чапкіса вперше за довгий час зібрались усі його діти та внуки.