З видатним хореографом Григорієм Чапкісом прощалися в Національній Філармонії України та на Байковому цвинтарі. На публічній церемонії з'явилися лише два зіркових друга танцівника – Влад Яма та Павло Зібров, а на кладовищі – Камалія, Дмитро Дікусар та Ілона Гвоздьова.

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Переможниця "Танців з зірками", на відміну від громадськості, не була шокована тим, що в останню путь Чапкіса провело так мало знаменитостей. Вона не стала нікого засуджувати, наголосивши, що це особиста справа кожного. Сама Ілона Гвоздьова з'явилася на Байковому цвинтарі, бо відчувала гостру потребу попрощатися з вчителем і наставником.

Це не флешмоб або світська подія. Люди повинні приходити, коли дійсно відчувають потребу попрощатися з цією людиною. У мене є така потреба, бо я вважаю його учасником свого творчого життя і прикладом для наслідування,

– пояснила Ілона Гвоздьова.

Варто зазначити, що біль втрати в мережі висловлювали безліч зірок. Серед них Леся Нікітюк, яка плакала і сумувала, Наталія Могилевська, для якої Григорій Чапкіс був другом і партнером по школі танців, Монатік, котрий ділив з танцівником суддівський стіл талант-шоу, Олена Шоптенко, Тіна Кароль, Джамала, Юрій Горбунов і багато інших.