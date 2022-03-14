"До сліз": Настя Каменських зворушила мережу піснею "Я – Україна", яку написав Потап
Джерело:ютуб-канал Насті Каменських
Наприкінці лютого Потап і Настя Каменських вилетіли на відпочинок в Іспанію, тож війна застала їх за кордоном. Однак від того подружжю не легше, їм болить, як і всім українцям. Так, репер написав дружині патріотичну пісню, яка до сліз розчулила її фанів.
Слова проникливого треку "Я – Україна" Насті Каменських написав її зірковий чоловік Потап, а музику – вони вдвох. Віртуоз Micah The Violinist довершив пісню партією на електроскрипці, а Роман Кукулян створив щемливий відеоряд з найболючішими кадрами війни – від евакуації в Ірпені до мітингу в Херсоні.
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Українці! Кожного дня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було,
– закликала Настя Каменських в інстаграмі.
"Тому що я – Україна. Я витримаю біль. Я захищу тебе від куль, що в мене цілять звідусіль. Тому що я сильна. Я подолаю все, бо ти мене у своїх руках несеш", – співає вона.
Настя Каменських – Я – Україна: дивіться відео онлайн
Реакція мережі на пісню Насті Каменських
- "Дуже гарна пісня. До сліз";
- "Усе буде Україна. Пісня просто до мурах";
- "Гарно підібрані слова, до сліз. Разом ми вистоїм, люблю нашу Україну";
- "У мене сльози на очах. Люба Україно, ми впораємося, буде мир";
- "Як красиво, я плачу. Україна переможе";
- "Неймовірно емоційна пісня. Вірю, перемога вже близько".
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