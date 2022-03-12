Ексучасник популярного гурту 5'nizza Сергій Бабкін переспівав свій хіт нульових "Солдат", який виконував з Андрієм Запорожцем. 2003 року музиканти з Харкова випустили його у відповідь на пісню гурту "Любэ" – "Комбат". У березні 2022-го трек набув зовсім іншого сенсу й отримав усі шанси стати неофіційним гімном ЗСУ.

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Сергій Бабкін переспівав легендарний хіт "Солдат"

До вже відомих рядків Сергій Бабкін додав нові: "Краще всіх лікарських крапель – русский военный корабль, иди на х*й", "Поверьте, не хотел я войны, но она заполняет все прямые эфиры", "Я герой, свободного и нового мира", "Я вижу ракеты, летящие в мирный дом", "Эта рага для тебя мамо, ненька, будеш вільна, рідненька" та інші. Він заспівав її під гітару у військовому бушлаті.

Найулюбленіша пісня заграла по-новому! Бабкін, ти неймовірна людина, ти здатен заряджати і надихати! Дякую тобі! І Слава Україні,

– прокоментував Юрій Ткач в інстаграмі.

Сергій Бабкін – Я солдат – Русский военный корабль, иди на х*й: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, через обстріли рідного Харкова Сергій Бабкін вивіз сім'ю в Дніпро, де вони час від часу ховають у підвалах. Там співак написав патріотичний вірш, який присвятив українським військовим.

До слова, не лише Сергій Бабкін у війну підтримує бойовий дух піснями: