Пісню "Доми" ТНМК записав у дуеті з кримськотатарською співачкою Ельвірою Сарихаліл на вірш Сергія Жадана. Той писав його 2015 року про Крим, звідки люди виїхали через путінську окупацію. Однак тепер він близький усій Україні, яка стала заручницею російської агресії.

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"Спочатку ця пісня готувалась до Дня кримського спротиву російській окупації, проте останні події показали, що не варто приурочувати до одного дня, бо сенс змінився. Ми хочемо розказати усьому світу про те, що готові захищати свою землю від агресора", – передає менеджмент ТНМК.

Зазначимо, у пісні "Доми" немає місця жалю, розпачу – це саундтрек нестримної волі, мудрості та боротьби за рідний дім. Він про те, що люди, які залишили свої оселі та міста, обов'язково повернуться.

ТНМК – Доми: дивіться відео онлайн

Додамо, гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ теж не припиняє творити у стані війни. Він зібрав найгірші кадри російського вторгнення та показав квітучу Україну довоєнного часу в новому відео на пісню "Вільні люди".

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