Україна продовжує потерпати від російських окупантів. Міста просто знищують, вбивають цивільне населення. Артисти допомагають переселенцям, волонтерять, а також стають на захист Батьківщини.
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Павло Табаков випустив пісню про війну
Український музикант Павло Табаков вже написав пісню про цю страшну війну, яка щодня забирає життя ні в чому не винних людей.
У кожного українця своя зброя. Важливо не стояти осторонь, у кожній справі знаходити, чим можна допомогти у боротьбі з окупантами. Артисти також долучаються до війни. Вони вступають у лави тероборони, волонтерять, створюють нові пісні.
"Забирайся, війна!" – пісня, народжена з великого болю і великої боротьби, які переживає український народ, та водночас з великої віри у перемогу України,
– прокоментував автор.
Павло Табаков – "Забирайся, війна!": дивіться відео онлайн
Українці у час війни співають
- Лідер "Бумбоксу", який вступив до тероборони, заспівав для українців посеред Києва.
- "Усе життя ми будували свої доми": ТНМК випустив пронизливий трек про путінську окупацію.
- "Як тебе не любити, Києве мій": військовий "до мурашок" переспівав "гімн" столиці.
- І джевеліни, і байрактари за Україну б'ють р*сню: Христина Соловій створила українську версію Bella Ciao.
- MELOVIN через війну виїхав до Львова, де записав відео на нову пісню "Не зволікай".
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