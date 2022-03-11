Україна продовжує потерпати від російських окупантів. Міста просто знищують, вбивають цивільне населення. Артисти допомагають переселенцям, волонтерять, а також стають на захист Батьківщини.

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Павло Табаков випустив пісню про війну

Український музикант Павло Табаков вже написав пісню про цю страшну війну, яка щодня забирає життя ні в чому не винних людей.

У кожного українця своя зброя. Важливо не стояти осторонь, у кожній справі знаходити, чим можна допомогти у боротьбі з окупантами. Артисти також долучаються до війни. Вони вступають у лави тероборони, волонтерять, створюють нові пісні.

"Забирайся, війна!" – пісня, народжена з великого болю і великої боротьби, які переживає український народ, та водночас з великої віри у перемогу України,

– прокоментував автор.

Павло Табаков – "Забирайся, війна!": дивіться відео онлайн

Українці у час війни співають

Лідер "Бумбоксу", який вступив до тероборони, заспівав для українців посеред Києва.

"Усе життя ми будували свої доми": ТНМК випустив пронизливий трек про путінську окупацію.

"Як тебе не любити, Києве мій": військовий "до мурашок" переспівав "гімн" столиці.

І джевеліни, і байрактари за Україну б'ють р*сню: Христина Соловій створила українську версію Bella Ciao.

MELOVIN через війну виїхав до Львова, де записав відео на нову пісню "Не зволікай".

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