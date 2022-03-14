Слова проникливого треку "Я – Україна" Насті Каменських написав її зірковий чоловік Потап, а музику – вони вдвох. Віртуоз Micah The Violinist довершив пісню партією на електроскрипці, а Роман Кукулян створив щемливий відеоряд з найболючішими кадрами війни – від евакуації в Ірпені до мітингу в Херсоні.

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Українці! Кожного дня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було,

– закликала Настя Каменських в інстаграмі.

"Тому що я – Україна. Я витримаю біль. Я захищу тебе від куль, що в мене цілять звідусіль. Тому що я сильна. Я подолаю все, бо ти мене у своїх руках несеш", – співає вона.

Настя Каменських – Я – Україна: дивіться відео онлайн

Реакція мережі на пісню Насті Каменських

"Дуже гарна пісня. До сліз";

"Усе буде Україна. Пісня просто до мурах";

"Гарно підібрані слова, до сліз. Разом ми вистоїм, люблю нашу Україну";

"У мене сльози на очах. Люба Україно, ми впораємося, буде мир";

"Як красиво, я плачу. Україна переможе";

"Неймовірно емоційна пісня. Вірю, перемога вже близько".

Хто з українських музикантів співає у війну