Слова проникновенного трека "Я – Україна" Насти Каменских написал ее звездный муж Потап, а музыку – они вдвоем. Виртуоз Micah The Violinist завершил песню партией на электроскрипке, а Роман Кукулян создал щемящий видеоряд с самыми болезненными кадрами войны – от эвакуации в Ирпене до митинга в Херсоне.
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Украинцы! Каждый день болит все больше, но мы все выдержим! Мы сильны! Только держась духом и сердцем, мы сможем. Не забудем ни одного, кто в эти дни ушел в вечность! Держимся, как бы тяжело ни было,
– призвала Настя Каменских в инстаграме.
"Тому що я – Україна. Я витримаю біль. Я захищу тебе від куль, що в мене цілять звідусіль. Тому що я сильна. Я подолаю все, бо ти мене у своїх руках несеш", – поет она.
Настя Каменских – Я – Украина: смотрите видео онлайн
Реакция сети на песню Насти Каменских
- "Очень хорошая песня. До слез";
- "Все будет Украина. Песня прямо до мурашек";
- "Хорошо подобранные слова, до слёз. Вместе мы выстоим, люблю нашу Украину";
- "У меня слезы на глазах. Дорогая Украина, мы справимся, будет мир";
- "Как красиво, я плачу. Украина победит";
- "Невероятно эмоциональная песня. Верю, победа уже близко".
Кто из украинских музыкантов поет в войну
- Сергей Бабкин перепел свой легендарный хит "Солдат", к которому добавил строчку: "Краще всіх лікарських крапель – русский военный корабль, иди на х*й.
- Группа ТНМК выпустила пронзительный трек о путинской оккупации – "Дома". Музыканты готовили его ко Дню крымского сопротивления российской оккупации, но из-за путинской войны в Украине песня получила новый подтекст.
- Львовский певец Павел Табаков презентовал песню "Забирайся, війна", которая "рождена из большой боли и большой борьбы".
- Эпатажный MELOVIN переехал из Киева во Львов и записал видео на новую песню "Не зволікай".