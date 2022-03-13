Благодійний захід відвідало понад 50 тисяч людей! Концерт відбувся на Національному стадіоні в Бухаресті, Румунія. Усі гроші від продажу квитків і смс передадуть в румунський "Червоний Хрест" для допомоги евакуйованим українцям.

До слова Знаменитий Армін ван Бюрен влаштував благодійний концерт: всі кошти пожертвує Україні

Хто виступив на концерті

Гостями події став діджей Армін ван Бюрен, який перед концертом зустрівся з Джамалою, а також сама кримськотатарська співачка. Зі сцени вона виконала свою знамениту "переможну" пісню з Євробачення "1944".

Джамала співає "1944" в Бухаресті: дивитись відео онлайн

Компанію серед виконавців склав британський співак Том Оделл, який від початку наступу Росії на Україну підтримував українців та присвятив їм свою раніше написану пісню Another Love. Саме під неї українці викладали в тіктоці відеоролики мирного довоєнного життя.

Том Оделл на концерті We are one в Бухаресті: відео онлайн

Перед виступом на сцені Том Оделл також прийшов на вокзал Бухаресту, де заспівав пісню для українських біженців.

Тисячі українців, які рятуються від війни, проходять транзитом через цю станцію щодня, і багато хто з них подорожує по 3 дні без відпочинку, відірвані від своїх будинків, своїх речей, своєї роботи та своїх сімей. Їхній світ неймовірно перекинувся з ніг на голову. В основному це жінки, діти і люди похилого віку, але що найдивовижніше у всіх них, так це їхня сила духу, вона вражає,

– написав виконавець в інстаграмі.

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