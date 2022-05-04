З днем народження, пишаюся тобою, – Потап гучно назвав дружину Каменських "янголом миру"
Джерело:інстаграм Потапа
У середу, 4 травня, свій день народження святкує Настя Каменських. Потап чуттєво привітав її з 35-річчям і возвеличив за підтримку України з-за кордону. Репер назвав кохану "символом нашої країни та янголом миру".
День народження Настя Каменських святкує за кордоном, адже за кілька днів до війни вилетіла в Іспанію. У цей складний час Потап не залишив дружину без публічних привітань і зробив це вкрай патріотично.
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Потап привітав Каменських з днем народженням і назвав "янголом миру"
У день народження Потап чуттєво звернувся до дружини. Він публічно зізнався, що Каменських для нього – "найкрасивіша жінка в усьому світі, діамантовий витвір мистецтва, його мрія, партер, підтримка, друг, пісня". Репер сказав, що в часи війни пишається нею як ніколи раніше.
У ці складні часи для нас усіх ти стала символом нашої країни на міжнародній сцені, стала янголом миру, який несе український прапор свободи, рупором народу, і я став ще більше тобою пишатись,
– гучно заявив Потап.
"Я безмежно вдячний долі, що вона подарувала мені тебе. Я люблю тебе, моє сонечко, дуже сильно люблю. З днем народження", – романтично завершив артист.
Потап привітав Настю Каменських з днем народження: фото
У коментарях під зворушливим дописом Каменських привітали чи не всі зіркові друзі:
- Катя Осадча: "З днем народження! Нехай усі мрії збуваються";
- Юрій Горбунов: "З днем народження, красуня";
- Григорій Решетник: "Найщиріші вітання";
- Алан Бадоєв: "Прекрасна";
- Андрій Бєдняков: "Люблю цю малу. Потапе, закрий вуха".
Як Настя Каменських підтримує Україну з-за кордону
- У березні Каменських випустила пісню "Я – Україна", яку написав Потап. Її зірка записала на студії за кордоном, очевидно, в Іспанії.
- Цей трек дався їй нелегко: "Є моменти, де я не могла навіть переписати, бо я так багато плакала... Я настільки багато вклала туди серця, душі, болю, любові".
- На початку квітня Настя Каменських виступила на благодійному концерті в Іспанії, де зібрала гроші для трьох організацій, а згодом полетіла у США і дала інтерв'ю відомому виданню HOLA! USA.
- 21 квітня співачка виступила на премії Latin American Music Awards, куди прийшла в патріотичному тренчі та з синьо-жовтим прапором.
Повний текст публікації Потапа:
Моя найкрасивіша жінка в усьому світі! Я люблю тебе, я обожнюю тебе, я співаю тебе! Я так пишаюсь тобою, твоєю силою і неймовірною красою! Ти як Україна, можеш все! Ти для мене не просто діамантовий витвір мистецтва, ти моя мрія, мій партер, моя підтримка, мій друг, моя пісня!
У ці складні часи для нас усіх ти стала символом нашої країни на міжнародній сцені, стала янголом миру, який несе український прапор свободи, рупором народу, і я став ще більше тобою пишатись! Здається, що для тебе можливо все, тому що все, що ти робиш, в усьому, у чому ти береш участь, ти прикрашаєш своєю вродою і талантом!
Я безмежно вдячний долі, що вона подарувала мені тебе. Я люблю тебе, моє сонечко, дуже сильно люблю. З днем народження.