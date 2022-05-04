День народження Настя Каменських святкує за кордоном, адже за кілька днів до війни вилетіла в Іспанію. У цей складний час Потап не залишив дружину без публічних привітань і зробив це вкрай патріотично.

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Потап привітав Каменських з днем народженням і назвав "янголом миру"

У день народження Потап чуттєво звернувся до дружини. Він публічно зізнався, що Каменських для нього – "найкрасивіша жінка в усьому світі, діамантовий витвір мистецтва, його мрія, партер, підтримка, друг, пісня". Репер сказав, що в часи війни пишається нею як ніколи раніше.

У ці складні часи для нас усіх ти стала символом нашої країни на міжнародній сцені, стала янголом миру, який несе український прапор свободи, рупором народу, і я став ще більше тобою пишатись,

– гучно заявив Потап.

"Я безмежно вдячний долі, що вона подарувала мені тебе. Я люблю тебе, моє сонечко, дуже сильно люблю. З днем народження", – романтично завершив артист.

Потап привітав Настю Каменських з днем народження: фото

У коментарях під зворушливим дописом Каменських привітали чи не всі зіркові друзі:

Катя Осадча: "З днем народження! Нехай усі мрії збуваються";

"З днем народження! Нехай усі мрії збуваються"; Юрій Горбунов: "З днем народження, красуня";

"З днем народження, красуня"; Григорій Решетник : "Найщиріші вітання";

: "Найщиріші вітання"; Алан Бадоєв: "Прекрасна";

"Прекрасна"; Андрій Бєдняков: "Люблю цю малу. Потапе, закрий вуха".

Як Настя Каменських підтримує Україну з-за кордону

У березні Каменських випустила пісню "Я – Україна", яку написав Потап. Її зірка записала на студії за кордоном, очевидно, в Іспанії.

Цей трек дався їй нелегко: "Є моменти, де я не могла навіть переписати, бо я так багато плакала... Я настільки багато вклала туди серця, душі, болю, любові".

На початку квітня Настя Каменських виступила на благодійному концерті в Іспанії, де зібрала гроші для трьох організацій, а згодом полетіла у США і дала інтерв'ю відомому виданню HOLA! USA.

21 квітня співачка виступила на премії Latin American Music Awards, куди прийшла в патріотичному тренчі та з синьо-жовтим прапором.

Повний текст публікації Потапа:

Моя найкрасивіша жінка в усьому світі! Я люблю тебе, я обожнюю тебе, я співаю тебе! Я так пишаюсь тобою, твоєю силою і неймовірною красою! Ти як Україна, можеш все! Ти для мене не просто діамантовий витвір мистецтва, ти моя мрія, мій партер, моя підтримка, мій друг, моя пісня!

У ці складні часи для нас усіх ти стала символом нашої країни на міжнародній сцені, стала янголом миру, який несе український прапор свободи, рупором народу, і я став ще більше тобою пишатись! Здається, що для тебе можливо все, тому що все, що ти робиш, в усьому, у чому ти береш участь, ти прикрашаєш своєю вродою і талантом!

Я безмежно вдячний долі, що вона подарувала мені тебе. Я люблю тебе, моє сонечко, дуже сильно люблю. З днем народження.