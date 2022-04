Настя Каменських ще до початку повномасштабного вторгнення поїхала з рідними на відпочинок за кордон. Від тоді вона не поверталася в Україну й тепер у різних країнах світу розповідає правду про події на рідній землі.

Важливо Настя Каменських приїхала до США, щоб розповісти правду про війну в Україні

Настя Каменських заспівала на Latin American Music Awards

Виконавиця відкрила церемонію вручення престижної премії Latin American Music Awards. Разом із нею на сцену вийшли відомі латинські виконавці, які заспівали Where is the love, закликали до відновлення миру в Україні. Вона вдячна всім, хто висловив свою солідарність з Україною співав Pray for Ukraine.

Я неймовірно вдячна всім артистам, які приєдналися до цього виступу. Вдячна організаторам премії за солідарність з Україною. Ви не уявляєте, наскільки це важливо для нас, українців,

– наголосила NK.

NK на Latin American Music Awards: дивіться відео онлайн

Також співачка мала можливість зі сцени звернутися до американців, подякувати їм за підтримку та закликати допомагати Україні надалі. Настя розповіла, в нашій країні слухають латинську музику. Більшість людей не розуміє жодного слова, але вони слухають, бо почуваються добре в той час. І тепер, коли Україна захищається від ворогів, необхідно зробити все для того, щоб зупинити цю страшну війну, якій немає місця в сучасному світі.

Якби ви тільки знали, наскільки гарна моя країна. Які щирі, талановиті та прості люди там живуть. Те, що вони зараз чують – це грім бомб. Ми не можемо дозволити, щоб міста руйнували, а жертви перетворилися на статистику. Будь ласка, не дозволимо війні в Україні стати чимось звичайним. Війна не має місця в сучасному світі. Благаю вас, не забувайте про мою країну. Говоріть про неї, підтримуйте, як тільки можете. Тому що свобода зараз має інше ім'я. Свобода – це Україна. Слава Україні!

– сказала NK.

Каменських звернулася до американців: дивіться відео онлайн