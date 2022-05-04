День рождения Настя Каменских отмечает за границей, ведь за несколько дней до войны вылетела в Испанию. В это сложное время Потап не оставил жену без публичных поздравлений и сделал это крайне патриотически.

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Потап поздравил Каменских с днем рождения и назвал "ангелом мира"

В день рождения Потап чувственно обратился к жене. Он публично признался, что Каменских для него – "самая красивая женщина во всем мире, бриллиантовое произведение искусства, его мечта, партер, поддержка, друг, песня". Репер сказал, что во время войны гордится ею как никогда раньше.

В эти сложные времена для нас всех ты стала символом нашей страны на международной сцене, стала ангелом мира, который несет украинское знамя свободы, рупором народа, и я стал еще больше тобой гордиться,

– громко заявил Потап.

"Я безгранично благодарен судьбе, что она подарила мне тебя. Я люблю тебя, мое солнышко, очень сильно люблю. С днем рождения", – романтично завершил артист.

Потап поздравил Настю Каменских с днем рождения: фото

В комментариях под трогательным постом Каменских поздравили чуть ли не все звездные друзья:

Катя Осадчая: "С днем рождения! Пусть все мечты сбываются";

"С днем рождения! Пусть все мечты сбываются"; Юрий Горбунов: "С днем рождения, красавица";

"С днем рождения, красавица"; Григорий Решетник : "Самые искренние поздравления";

: "Самые искренние поздравления"; Алан Бадоев: "Прекрасная";

"Прекрасная"; Андрей Бедняков: "Люблю эту малышку. Потап, закрой уши".

Как Настя Каменских поддерживает Украину из-за границы

В марте Каменских выпустила песню "Я – Україна", написанную Потапом. Ее звезда записала на студии за границей, очевидно, в Испании.

Этот трек дался ей нелегко: "Есть моменты, где я не могла даже переписать, потому что я так много плакала... Я так много вложила туда сердца, души, боли, любви".

В начале апреля Настя Каменских выступила на благотворительном концерте в Испании, где собрала деньги для трех организаций, а потом полетела в США и дала интервью известному изданию HOLA! США.

21 апреля певица выступила на премии Latin American Music Awards, куда пришла в патриотическом тренче и с сине-желтым флагом.

Полный текст публикации Потапа:

Моя самая красивая женщина во всем мире! Я люблю тебя, я обожаю тебя, я пою тебя! Я так горжусь тобой, твоей силой и невероятной красотой! Ты, как Украина, можешь все! Ты для меня не просто бриллиантовое произведение искусства, ты моя мечта, мой партер, моя поддержка, мой друг, моя песня!

В эти сложные времена для всех нас ты стала символом нашей страны на международной сцене, стала ангелом мира, который несет украинский флаг свободы, рупором народа, и я стал еще больше тобой гордиться! Кажется, что ты можешь все, потому что все, что ты делаешь, во всем, в чем ты участвуешь, ты украшаешь своей красотой и талантом!

Я безгранично благодарен судьбе, что она подарила мне тебя. Я люблю тебя, мое солнышко, очень сильно люблю. C Днем рождения.