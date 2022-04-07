Українська співачка Настя Каменських пересиджує війну в Іспанії. Днями вона вийшла в ефір та заспівала на підтримку України.

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Настя Каменських виступила в Іспанії

Артистка виступила в ефірі програми Stage calling, де розповіла про повномасштабну війну в Україні та виконала пісню "Я – Україна".

Настя Каменських в ефірі іспанського каналу:

Також Настя Каменських виступила на благодійному концерті Unidos por la paz: Ucrania en el corazón на телеканалі RTVE. Разом з нею пісні виконував іспанський артист Funambulista. На захід завітала й українська співачка Джамала. Розповідаючи про Україну, Каменських не змогла стримати сліз.

Настя Каменських на благодійному концерті:

Кошти, отримані з трансляції заходу, будуть пожертвувані українцям, а саме організаціям:

ACNUR (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців)

Іспанський Червоний Хрест

CEAR (Іспанська комісія з допомоги біженцям).

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