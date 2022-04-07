Українська співачка Настя Каменських пересиджує війну в Іспанії. Днями вона вийшла в ефір та заспівала на підтримку України.
Дивіться також "Диявол прийшов зробити страшну справу": Вакарчук відвідав розбиту росіянами Бородянку
Настя Каменських виступила в Іспанії
Артистка виступила в ефірі програми Stage calling, де розповіла про повномасштабну війну в Україні та виконала пісню "Я – Україна".
Настя Каменських в ефірі іспанського каналу:
Також Настя Каменських виступила на благодійному концерті Unidos por la paz: Ucrania en el corazón на телеканалі RTVE. Разом з нею пісні виконував іспанський артист Funambulista. На захід завітала й українська співачка Джамала. Розповідаючи про Україну, Каменських не змогла стримати сліз.
Настя Каменських на благодійному концерті:
Кошти, отримані з трансляції заходу, будуть пожертвувані українцям, а саме організаціям:
- ACNUR (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців)
- Іспанський Червоний Хрест
- CEAR (Іспанська комісія з допомоги біженцям).
Українські зірки концертами підтримують народ
- Співаки й гумористи провели серію концертів "Доброго вечора! Ми з України" у Варшаві. Лиш за один виступ вдалось зібрати 1 мільйон гривень.
- 27 березня відбувся благодійний телемарафон Save Ukraine, на якому зібрали близько 40 мільйонів гривень.
- Джамала стала учасницею близько 4 концертів на підтримку України, завдяки яким вдалось зібрати понад 83 мільйони євро.