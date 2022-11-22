Шуров назвав найкращий поп-гурт в Україні: чому він не пройшов у фінал Нацвідбору
Джерело:"Радіо Промінь"
Музичним продюсером Нацвідбору Євробачення-2023 оголосили Дмитра Шурова. Десятку фіналістів він і команда Суспільного обирали на свій смак. На диво, у ній не опинився поп-гурт, який Pianoбой вважає найкращим в Україні.
З лонг-листа Нацвідбору Євробачення-2023 "відсіяли" 26 виконавців. Серед них київський гурт "Циферблат", якому Дмитро Шуров пророкує велику кар'єру та вважає найкращим в Україні.
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Чому гурт-фаворит Шурова не пройшов у фінал Нацвідбору
На жаль, гурт "Циферблат" не відповідає всім критеріям Нацвідбору. Він зійшов з дистанції після прослуховування в Києві, коли Дмитро Шуров і Суспільне побачили, "що людина несе зі сцени, яка в неї енергетика, чи має вона заряд і готовність представляти Україну, чи є в неї команда", а спеціальний департамент перевірив, чи не пов'язані конкурсанти з країною-агресором Росією.
Маю велику надію, що і наступні відбори, і взагалі українська музика не зупинятиметься, тому що дуже багато за межами цієї десятки яскравих людей, яскравих артистів. Вже можу сказати, що, на мою думку, найміцніший зараз поп-гурт в Україні – це "Циферблат", який тільки розвивається, який, на жаль, не пройшов у десятку,
– прокоментував продюсер Нацвідбору.
"Циферблат" – улюблений гурт Дмитра Шурова / Фото з інстаграму музикантів
Pianoбой додав, що цьогоріч відбір дуже сильний, і якби міг, у прямий ефір він взяв би двадцять, а не десять учасників. Однак за форматом конкурсу це неможливо.
"Усім українцям важливо, щоб Україна була представлена максимально гідними, талановитими і готовими до цього людьми. На думку команди Суспільного та мою, цей шорт-лист – саме ці люди", – заявив Шуров.
Нагадаємо, до десятки фіналістів Нацвідбору Євробачення-2023 увійшли:
- 2TONE – "Квітка"
- Angelina – Stronger
- DEMCHUK – Alive
- FIINKA – "Довбуш"
- Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR
- KRUTЬ – "Колискова"
- Moisei – I'm Not Alone
- OY Sound System – "Ой, тужу"
- Tember Blanche – "Я вдома"
- TVORCHI – Heart Of Steel
У фіналі 17 грудня їх оцінюватиме вже не Дмитро Шуров, а зіркове журі, яке обрали шляхом народного голосування в Дії – Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна.