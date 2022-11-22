С лонг-листа Нацотбора Евровидения-2023 "отсеяли" 26 исполнителей. Среди них киевская группа "Циферблат", которой Дмитрий Шуров предсказывает большую карьеру и считает лучшей в Украине.

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Почему группа-фаворит Шурова не прошла в финал Нацотбора

К сожалению, группа "Циферблат" не отвечает всем критериям Нацотбора. Она сошла с дистанции после прослушивания в Киеве, когда Дмитрий Шуров и Суспильне увидели, "что человек несет со сцены, какая у него энергетика, имеет ли он заряд и готовность представлять Украину, есть ли у него команда", а специальный департамент проверил, не связаны ли конкурсанты со страной-агрессором Россией.

Надеюсь, что и последующие отборы, и вообще украинская музыка не будет останавливаться, потому что очень много за пределами этой десятки ярких людей, ярких артистов. Уже могу сказать, что, по моему мнению, самая крепкая сейчас поп-группа в Украине – это "Циферблат", которая только развивается, которая, к сожалению, не прошла в десятку,

– прокомментировал продюсер Нацотбора.

"Циферблат" – любимая группа Дмитрия Шурова / Фото из инстаграма музыкантов

Pianoбой добавил, что отбор в этом году очень сильный, и если бы мог, в прямой эфир он взял бы двадцать, а не десять участников. Однако по формату конкурса это невозможно.

"Всем украинцам важно, чтобы Украина была представлена максимально достойными, талантливыми и готовыми к этому людьми. По мнению команды Суспильного и моему, этот шорт-лист – именно эти люди", – заявил Шуров.

Напомним, в десятку финалистов Нацотбора Евровидения-2023 вошли:

2TONE – "Квітка" Angelina – Stronger DEMCHUK – Alive FIINKA – "Довбуш" Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR KRUTЬ – "Колискова" Moisei – I'm Not Alone OY Sound System – "Ой, тужу" Tember Blanche – "Я вдома" TVORCHI – Heart Of Steel

В финале 17 декабря их будет оценивать уже не Дмитрий Шуров, а звездное жюри, избранное путем народного голосования в Дии – Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.