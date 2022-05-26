Дізнався, що таке веселковий прапор, – Федишин у привітанні синові розповіла про скандал із ЛГБТ
Джерело:інстаграм Ірини Федишин
Співачка Ірина Федишин продовжує говорити про скандал, який розгорівся навколо її висловлювань про ЛГБТ-спільноти. Навіть у привітанні, яке адресувала 11-річному синові, вона згадала про "веселковий прапор та наскільки люди під таким прапором можуть бути агресивними".
Євробачення закінчилося 2 тижні тому, а Ірина Федишин продовжує розігрівати скандал. Її старшому синові Юрію виповнилося 11 років.В привітанні зіркова матуся згадала про свої скандальні висловлювання щодо представників ЛГБТ-спільнот.
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Син Федишин дізнався, що таке "веселковий прапор"
У дописі-привітанні артистка побажала первістку здоров'я, щастя, а також найголовнішого – мирного неба та швидкої перемоги. Юрій, як і мільйони українських дітей, запам'ятає дитинство з війною. Однак у публікації Ірина й не оминула увагою тему ЛГБТ, про яку згадує в кожному з інтерв'ю.
У свої 11 ти дізнався і побачив, який світ буває несправедливий і жорстокий, скільки у ньому зла і брехні. Ти дізнався, що таке веселковий прапор і його значення. Ти дізнався, що цей прапор насправді зовсім не веселковий. Ти побачив, наскільки люди під таким прапором можуть бути агресивними, наповненні ненавистю і займатися булінгом у соцмережах,
– написала Федишин.
Схоже, що зірка натякала на MELOVIN, який публічно відповів на її звинувачення на адресу представників ЛГБТ-спільнот. Артист перший в українському шоу-бізнесі здійснив камінг-аут, тому не зміг змовчати, звинуватив Ірину в гомофобії, а також викрив декілька темних тем у її біографії.
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Ірина Федишин привітала сина з днем народження / Фото з інстаграму співачки
Скандал з Іриною Федишин і ЛГБТ: що відомо
- Після скандалу з оцінюванням учасників Євробачення в складі Нацжурі Ірина Федишин дала багато інтерв'ю, в одному з яких поділилася своєю думкою про ЛГБТ-спільноти та зокрема учасників конкурсу, багато з яких є гомосексуальними. Вона заявила, що ЛГБТ – це великий гріх.
- На скандальну заяву Федишин відреагували її колеги. Травесті-діва Монро здивована тим, як співачка потрапила в журі конкурсу, де людей не засуджують за їхню гендерну ідентичність.
- MELOVIN та Анастасія Приходько дорікнули Ірині за її гомофобні заяви.
- MELOVIN звернувся до Федишин і порадив "взяти свої гріхи у малесенькі долоньки".
- Оля Полякова назвала слова Федишин про ЛГБТ "середньовіччям".