Евровидение закончилось 2 недели назад, а Ирина Федишин продолжает разогревать скандал. Ее старшему сыну Юрию исполнилось 11 лет. В поздравлении звездная мамочка вспомнила о своих скандальных высказываниях относительно представителей ЛГБТ-сообществ.

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В поздравлении артистка пожелала первенцу здоровья, счастья, а также самого главного – мирного неба и скорой победы. Юрий, как и миллионы украинских детей, запомнит детство с войной. Однако в публикации Ирина и не обошла вниманием тему ЛГБТ, о которой упоминает в каждом из интервью.