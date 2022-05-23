Українська продюсерка Ірина Горова прокоментувала бали від національного журі для Польщі. Українські судді поставили польському співаку на Євробаченні 0 балів попри ту підтримку, яку отримує країна під час війни.

До теми Дурепа дурепою, – MELOVIN розкрив "гріхи" Ірини Федишин, які нарив після скандалу з ЛГБТ

Ірина Горова про бали для Польщі

Колишня дружина Потапа зауважила, що так само поставила б Польщі значно більше балів. Вона не розуміє, як журі так упустили це питання.

Одне, про що я не розумію, я не розумію, як можна було так розв'язати питання з Польщею. Потрібно трошки більше наперед думати, що це за конкурс і як в ньому бути в контексті. Це одне питання, яке мене засмутило дуже. Я вважаю, що Польща повинна була отримати якісь бали,

– сказала Ірина Горова.

Зауважимо, Анастасія Приходько вважає, що " професійне журі обіср*лося". Вона не розуміє, хто обрав у судді Ірину Федишин та інших членів, і як можна було не надати підтримку Польщі у такий спосіб.

Про заяви Федишин

Ірина Горова не оминула гомофобні заяви Ірини Федишин, яка була членкинею національного журі на Євробаченні-2022.

"Я думаю, що зараз не можна так казати, по-перше. Зараз час свободи, самовираження, вільного самовираження, у цьому конкурсі дуже багато представників ЛГБТ. Я вважаю поганим те, що наша країна мало працює з зовнішнім контекстом, зовнішньою політикою саме в культурі. Бо такого не могло бути – не могли судити конкурс люди, які відкрито кажуть, що не так ставляться до ЛГБТ-культури", – підкреслила продюсерка.

Інтерв'ю з Іриною Горовою: дивіться відео онлайн

Як інші зірки реагували на заяви Федишин

Нагадаємо, Ірина Федишин в одному з інтерв'ю заявила, що представники ЛГБТ – "грішники" й вони "руйнують своє життя". Її у відповідь засудили чимало інших зірок: