Співачка Ірина Федишин потерпає критику не тільки від шанувальників та користувачів мережі, але й від зіркових колег. Щодо її заяв висловилась Оля Полякова.

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Оля Полякова засудила заяви Федишин, а та їй відповіла

В інстаграм-сторіз Оля Полякова прокоментувала слова Ірини Федишин щодо ЛГБТ-спільноти.

Середньовіччя. Ну краще б ти й надалі лише співала,

– написала виконавиця.

Цього разу Ірина Федишин відреагувала на сторіз зіркової колеги. Вона попросила ставитись один до одного з повагою: "Олю, не перекручуй мої слова! А співати я точно далі буду. І давайте з повагою будемо відноситися один до одного".



Ірина Федишин відповіла Поляковій / Фото з інстаграм-сторіз

Хто ще висловився про заяви Федишин щодо ЛГБТ

Анастасія Приходько нагадала колезі, що 0 балів для Польщі на Євробаченні-2022 вона виправдовувала аполітичністю конкурсу, бо нібито оцінювала лише мистецтво, але не змогла проігнорувати гендерну ідентичність конкурсантів.

Травесті-діва Монро здивована, як Ірина потрапила в журі конкурсу, де людей не засуджують за їхню гендерну ідентичність.

Ведучий Олексій Суханов з повагою поставився до позиції співачки, але назвав її не зовсім дорослою. "Настає час, коли вже треба мати критичне мислення. Ось кажете, що ЛГБТ-спільнота займається гріховними ділами, руйнуючи себе, а я запитую: "Хіба може кохання руйнувати?". Хто Вам сказав, що кохання – гріх? Бог?… сумніваюся, що Ви мали з ним особисту розмову…і бажаю, аби ще сто років не мали б!"

Співачка та блогерка Анна Трінчер також засудила слова колеги: "У мене немає слів. Гомофобія – це неприпустимо. Особливо публічні висловлювання від публічної людини. Ваша думка і є богохульством. Бог і Біблія вчать нас любити одне одного".



Анна Трінчер про Федишин / Фото з інстаграм-сторіз