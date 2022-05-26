Євробачення закінчилося 2 тижні тому, а Ірина Федишин продовжує розігрівати скандал. Її старшому синові Юрію виповнилося 11 років.В привітанні зіркова матуся згадала про свої скандальні висловлювання щодо представників ЛГБТ-спільнот.

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Син Федишин дізнався, що таке "веселковий прапор"

У дописі-привітанні артистка побажала первістку здоров'я, щастя, а також найголовнішого – мирного неба та швидкої перемоги. Юрій, як і мільйони українських дітей, запам'ятає дитинство з війною. Однак у публікації Ірина й не оминула увагою тему ЛГБТ, про яку згадує в кожному з інтерв'ю.