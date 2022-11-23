Представниця України презентувала оновлену пісню для Дитячого Євробачення-2022: як вона звучить
Джерело:Радіо Промінь
Злата Дзюнька, яка представить Україну на Дитячому Євробаченні-2022, оновила свою пісню "Незламна". Дізнавайтесь у матеріалі, що розповіла дівчина про трек.
13-річна Злата Дзюнька представить Україну на Дитячому Євробаченні, що відбудеться у Вірменії. Вона оновила свою пісню для музичного конкурсу.
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Злата Дзюнька випустила нову версію пісні
На Радіо Промінь Злата Дзюнька презентувала оновлену версію пісні "Незламна", яку вона написала для Національного відбору.
Тепер же трек звучить динамічніше, а також там є більше рядків англійською мовою.
Моя пісня — це молитва. У ній — все те, що переживає зараз кожен українець і кожна дитина в Україні. Через цю пісню я хочу ще раз нагадати, наскільки стійким та незламним є український народ,
– прокоментувала дівчина.
Злата також анонсувала вихід кліпу – 25 листопада вона планує представити офіційну відеороботу на пісню "Незламна".
Злата Дзюнька – "Незламна": слухайте онлайн
Головне про Дитяче Євробачення
- Дитяче Євробачення-2022 відбудеться 11 грудня в місті Єреван, де розташований Концертний комплекс імені Карена Демірчяна.
- 18 вересня відбувся фінал Нацвідбору. За право представляти Україну змагалося п'ятеро учасників з пів сотні. Переможницею стала Злата Дзюнька.
- Цікаво, що цього року суддів як у Національному відборі, так і членів нацжурі мали можливість обрати українці. Наприклад, переможницю Нацвідбору обирали Христина Соловій, Мирослава Салій та Анжеліка Рудницька.
- Також українці мали можливість проголосувати за співака чи співачку серед дорослих і дітей, яких хотіли бачити в складі національного журі Дитячого Євробачення-2022. Вони ставитимуть бали представникам інших країн.