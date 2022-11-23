Представниця України презентувала оновлену пісню для Дитячого Євробачення-2022: як вона звучить

Злата Дзюнька, яка представить Україну на Дитячому Євробаченні-2022, оновила свою пісню "Незламна". Дізнавайтесь у матеріалі, що розповіла дівчина про трек.

13-річна Злата Дзюнька представить Україну на Дитячому Євробаченні, що відбудеться у Вірменії. Вона оновила свою пісню для музичного конкурсу.

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Злата Дзюнька випустила нову версію пісні

На Радіо Промінь Злата Дзюнька презентувала оновлену версію пісні "Незламна", яку вона написала для Національного відбору.

Тепер же трек звучить динамічніше, а також там є більше рядків англійською мовою.

Моя пісня — це молитва. У ній — все те, що переживає зараз кожен українець і кожна дитина в Україні. Через цю пісню я хочу ще раз нагадати, наскільки стійким та незламним є український народ,

– прокоментувала дівчина.

Злата також анонсувала вихід кліпу – 25 листопада вона планує представити офіційну відеороботу на пісню "Незламна".

Злата Дзюнька – "Незламна": слухайте онлайн

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