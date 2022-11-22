Велика Британія сумлінно готується до проведення Євробачення-2023, яке відбудеться в Ліверпулі. Поки країни-учасниці обирають представників на пісенному конкурсі, організатори приголомшують зміною правил.
До слова Зірки "Голосу" та гурт, з яким співав Kalush: що відомо про фіналістів Нацвідбору Євробачення
Тепер долю учасників Євробачення вирішуватимуть глядачі
Згідно з новими правилами, доля учасників у фіналі залежатиме лише від глядачів. Саме голоси глядачів Євробачення стануть вирішальними.
EBU оголосили основні зміни в системі голосування: глядачі самостійно визначатимуть результати півфіналів, журі та глядачі, як і раніше, визначать результати гранд-фіналу, увесь світ запрошують до голосування,
– йдеться в заяві оргкомітету.
У 2023 році за конкурсантів зможуть голосувати не лише з країн-учасниць Євробачення, а й з інших держав. До прикладу, вперше в історії до голосування зможуть приєднатися навіть у США.
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Євробачення-2023: головне
- Ввечері 7 жовтня стало відомо, що Євробачення-2023 прийме Ліверпуль. Конкурс пройде на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів.
- Конкурс, традиційно, відбудеться у середині травня, а саме: 9, 11 та 13 травня.
- Попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, його організовуватимуть від імені України. Проки що деталі такої співорганізації повністю невідомі, оскільки в історії конкурсу подібне трапляється уперше.
- Після того, як містом-господарем обрали Ліверпуль, на культовій телевежі Лондона з'явився логотип шоу. Символічно, що на ньому український прапор.
- У головному пісенному конкурсі візьмуть участь 37 країн. Цього року Євробачення пройде без Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії. Вони відмовилися від участі через брак фінансування.
- 17 грудня 2022 року стане відомо ім'я артиста, який представить Україну на українському Євробаченні у Великій Британії.