Велика Британія сумлінно готується до проведення Євробачення-2023, яке відбудеться в Ліверпулі. Поки країни-учасниці обирають представників на пісенному конкурсі, організатори приголомшують зміною правил.

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Тепер долю учасників Євробачення вирішуватимуть глядачі

Згідно з новими правилами, доля учасників у фіналі залежатиме лише від глядачів. Саме голоси глядачів Євробачення стануть вирішальними.

EBU оголосили основні зміни в системі голосування: глядачі самостійно визначатимуть результати півфіналів, журі та глядачі, як і раніше, визначать результати гранд-фіналу, увесь світ запрошують до голосування,

– йдеться в заяві оргкомітету.

У 2023 році за конкурсантів зможуть голосувати не лише з країн-учасниць Євробачення, а й з інших держав. До прикладу, вперше в історії до голосування зможуть приєднатися навіть у США.

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Зверніть увагу! Організатори не повідомили, чи зможуть голосувати росіяни та білоруси, яким через війну в Україні заборонили брати участь в Євробаченні.

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