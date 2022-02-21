Вже скоро столиця Вірменії – Єриван прийме талановитих учасників Дитячого Євробачення-2022. Місцем проведення грандіозного шоу обрали Концертний комплекс імені Карена Демирчяна.

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У 2011 році Вірменія вже вигравала Дитяче Євробачення. Цікаво, що після перемоги країна приймала конкурс у тому ж комплексі імені Карена Демирчяна. Дати цьогорічного шоу наразі невідомі. Організатори конкурсу обіцяють назвати їх згодом.

Концертний комплекс імені Карена Демирчяна / Фото з відкритих джерел

Що відомо про Дитяче Євробачення-2022