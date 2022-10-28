Сьогодні, 28 жовтня, розпочалося онлайн-голосування за представників національного журі Дитячого Євробачення-2022. Це ще одне нововведення від Суспільного.

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Онлайн-голосування за нацжурі

Кожен охочий може проголосувати за співака чи співачку в списку. Ті, що наберуть більшість голосів, складуть національне журі.

Воно складається з 5 осіб – це двоє представників від дітей та троє дорослих. На Дитячому Євробаченні в Єревані вони оцінюватимуть учасників від інших країн.

Онлайн-голосування триватиме на сайті в розділі "Голосування за журі". Там можна авторизуватися через Facebook і Gmail. Можливість проголосувати буде до 2 листопада включно.

Дорослі претенденти на крісло судді

  • Barleben
  • KHAYAT
  • MamaRika
  • Віктор Байда
  • Максим Нагорняк
  • Тетяна Піскарьова
  • Софія Роль
  • Світлана Тарабарова

Представники від дітей

  • DJ Polinka
  • Софія Артеменко
  • Анастасія Дорошенко
  • Єлизавета Петрук
  • Дар'я Реброва
  • Діана Стасюк


Розпочалось онлайн-голосування / Фото з інстаграму Суспільного

Що відомо про Дитяче Євробачення-2022