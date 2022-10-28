Сьогодні, 28 жовтня, розпочалося онлайн-голосування за представників національного журі Дитячого Євробачення-2022. Це ще одне нововведення від Суспільного.
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Онлайн-голосування за нацжурі
Кожен охочий може проголосувати за співака чи співачку в списку. Ті, що наберуть більшість голосів, складуть національне журі.
Воно складається з 5 осіб – це двоє представників від дітей та троє дорослих. На Дитячому Євробаченні в Єревані вони оцінюватимуть учасників від інших країн.
Онлайн-голосування триватиме на сайті в розділі "Голосування за журі". Там можна авторизуватися через Facebook і Gmail. Можливість проголосувати буде до 2 листопада включно.
Дорослі претенденти на крісло судді
- Barleben
- KHAYAT
- MamaRika
- Віктор Байда
- Максим Нагорняк
- Тетяна Піскарьова
- Софія Роль
- Світлана Тарабарова
Представники від дітей
- DJ Polinka
- Софія Артеменко
- Анастасія Дорошенко
- Єлизавета Петрук
- Дар'я Реброва
- Діана Стасюк
Розпочалось онлайн-голосування / Фото з інстаграму Суспільного
Що відомо про Дитяче Євробачення-2022
- Суддями Національного відбору в Україні стали Христина Соловій, Мирослава Салій та Анжеліка Рудницька – їх також обирали глядачі вперше в історії.
- 18 вересня відбувся фінал Нацвідбору. За право представляти Україну змагалося п'ятеро учасників з пів сотні. Переможницею стала Злата Дзюнька.
- 2022 року Дитяче Євробачення відбудеться 11 грудня в місті Єреван, де розташований Концертний комплекс імені Карена Демірчяна.