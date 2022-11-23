13-летняя Злата Дзюнька представит Украину на Детском Евровидении в Армении. Она обновила песню для музыкального конкурса.
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Злата Дзюнька выпустила новую версию песни
На Радио Проминь Злата Дзюнька представила обновленную версию песни "Нескорена", которую она написала для Национального отбора.
Теперь же трек звучит более динамично, а также там есть больше строк на английском языке.
Моя песня – это молитва. В ней все то, что переживает сейчас каждый украинец и каждый ребенок в Украине. Через эту песню я хочу еще раз напомнить, насколько устойчив и несокрушим украинский народ,
– прокомментировала девушка.
Злата также анонсировала выход клипа – 25 ноября она планирует представить официальную видеоработу на песню "Нескорена".
Злата Дзюнька – "Нескорена": слушайте онлайн
Главное о Детском Евровидении
- Детское Евровидение-2022 состоится 11 декабря в городе Ереван, где расположен Концертный комплекс имени Карена Демирчяна.
- 18 сентября прошел финал Нацотбора. За право представлять Украину соревновалось пятеро участников из полсотни. Победительницей стала Злата Дзюнька.
- Интересно, что в этом году судей как в Национальном отборе, так и членов нацжуры могли выбрать украинцы. Например, победительницу Нацотбора выбирали Кристина Соловой, Мирослава Салий и Анжелика Рудницкая.
- Также у украинцев была возможность проголосовать за певца или певицу среди взрослых и детей, которых хотели видеть в составе национального жюри Детского Евровидения-2022. Они будут ставить баллы представителям других стран.