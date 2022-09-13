Голосування за склад журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2022 стартувало 30 серпня і тривало тиждень – до 6 вересня. Серед кандидатів у судді була і Тоня Матвієнко, і фіналістка дорослого Нацвідбору 2020 року KRUTЬ. Однак їх обійшли Христина Соловій, Мирослава Салій та Анжеліка Рудницька.
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Соловій, Салій і Рудницька в журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2022
Голосування за склад журі відбулося вперше в історії проведення національного відбору на Дитяче Євробачення. Українці самостійно обирали членів журі з-поміж запропонованих кандидатів,
– підкреслили в Суспільному.
- Найбільшу підтримку глядачів отримала співачка, авторка пісень, лауреатка премії YUNA Христина Соловій – 26% голосів.
- Слідом за нею йде співзасновниця дитячої фольклорної студії "Правиця", викладачка сучасного вокалу з 15-річним досвідом Мирослава Салій – 19% голосів.
- Трійку лідерів закриває заслужена артистка України, телеведуча, художниця, засновниця мистецької агенції "Територія А" Анжеліка Рудницька – 15% голосів.
Журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2022 / Фото з інстаграму пісенного конкурсу в Україні
Ось інші результати рейтингового онлайн-голосування глядачів:
- Даріна Красновецька – 10% голосів;
- KRUTЬ – 10% голосів;
- Vlad Darwin – 6% голосів;
- Тоня Матвієнко – 6% голосів;
- Михайло Клименко – 4% голосів;
- Софія Іванько – 3% голосів;
- Сергій Кейн – 1% голосів.
Що відомо про Дитяче Євробачення-2022
- До фіналу Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2022 потрапили п'ятеро учасників – дует "Софія Артеменко та DJ Polіnka", Злата Дзюнька, Єлизавета Петрук, Дар'я Реброва та Діана Стасюк. Їх обрали з понад пів сотні охочих.
- Фінал національного відбору відбудеться 18 вересня у форматі прямого ефіру на телеканалі "Суспільне Культура". Його також транслюватимуть на ютуб-каналі "Євробачення Україна" та фейсбук-сторінці Євробачення Україна.
- 2022 року Дитяче Євробачення відбудеться 11 грудня в місті Єреван, де розташований Концертний комплекс імені Карена Демірчяна.