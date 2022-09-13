Голосування за склад журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2022 стартувало 30 серпня і тривало тиждень – до 6 вересня. Серед кандидатів у судді була і Тоня Матвієнко, і фіналістка дорослого Нацвідбору 2020 року KRUTЬ. Однак їх обійшли Христина Соловій, Мирослава Салій та Анжеліка Рудницька.

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Соловій, Салій і Рудницька в журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2022

Голосування за склад журі відбулося вперше в історії проведення національного відбору на Дитяче Євробачення. Українці самостійно обирали членів журі з-поміж запропонованих кандидатів,

– підкреслили в Суспільному.

Найбільшу підтримку глядачів отримала співачка, авторка пісень, лауреатка премії YUNA Христина Соловій – 26% голосів.

– 26% голосів. Слідом за нею йде співзасновниця дитячої фольклорної студії "Правиця", викладачка сучасного вокалу з 15-річним досвідом Мирослава Салій – 19% голосів.

– 19% голосів. Трійку лідерів закриває заслужена артистка України, телеведуча, художниця, засновниця мистецької агенції "Територія А" Анжеліка Рудницька – 15% голосів.

Журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2022 / Фото з інстаграму пісенного конкурсу в Україні

Ось інші результати рейтингового онлайн-голосування глядачів:

Даріна Красновецька – 10% голосів;

KRUTЬ – 10% голосів;

Vlad Darwin – 6% голосів;

Тоня Матвієнко – 6% голосів;

Михайло Клименко – 4% голосів;

Софія Іванько – 3% голосів;

Сергій Кейн – 1% голосів.

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