Сьогодні, 30 вересня, в Україні відзначають День всиновлення. У час війни його значення стає вкрай особливим і гострим. У матеріалі 24 каналу розповідаємо про зірок, які наважились або ще думають про всиновлення дитини.

До теми Голлівудські та українські знаменитості, які всиновили дітей

Даніель Салем

Телеведучий і ресторатор Даніель Салем пішов на фронт, але це не позбавило його бажання всиновити дитину, яка постраждала від війни. Раніше було важко провести процедуру всиновлення, тому він хотів би принаймні стати опікуном на час бойових дій.

Зауважимо, за словами першої леді Олени Зеленської, процедура з усиновлення знову діє. Уряд відновив її й адаптував до реалій воєнного часу.

Для Даніеля Салема цей досвід є новим і він все робить уперше. Водночас його підтримує сім'я – дружина і донечка. Як розповів ведучий, кохана відреагувала на його рішення спокійно – промовчала, але поставилась з розумінням.

Я вже поспілкувався з багатьма людьми, які пройшли усі етапи всиновлення дітей. Тож можу з упевненістю сказати – процес запущений. Розумію, що це дуже важко, але ми впораємося,

– казав Даніель Салем.

Даніель з донькою / Фото з інстаграму зірки

Тимур Мірошниченко

Телеведучий Тимур Мірошниченко з дружиною Інною виховує двох дітей. Ще до війни подружжя задумувалось про третю дитину, а вторгнення допомогла їм зробити це рішення.

Ведучий зізнався, що готовий взяти дитину з дитбудинку. "Ми почали говорити про усиновлення так, наче ми це вже узгодили. Ми навіть не обговорювали це питання. Просто почали говорити у такому ключі, ніби це вже доконаний факт".

Тимур та Інна спершу хочуть пройти підготовку – походити на курси та до психолога. Вони думають, що стануть батьками втретє за рік чи два. Також подружжя ще не вирішило, чи хочуть хлопчика, або дівчинку.

Тимур Мірошниченко з сім'єю / Фото з інстаграму ведучого

Ксенія Мішина

Українська акторка зізналась, що теж задумувалась про всиновлення дитини. Вона говорила про це навіть з сином Платоном. Він зізнався, що готовий бути старшим братом.

Втім, бажано, щоб сім'я, яка всиновлює дитину, була повною. Ймовірно, спершу Ксенія Мішина хоче знайти бойфренда.

Наскільки мені відомо, сім'я має бути повною. Тому спочатку нам треба знайти гарного тата,

– писала акторка.

Ксенія Мішина з сином / Фото з інстаграму акторки

MamaRika

Співачка MamaRika та її чоловік Сергій Середа одними з перших серед артистів заявили, що хочуть взяти на усиновлення дитину – або з притулку, або в якої загинули батьки. Але згодом вони поділилися, що наразі це питання "заморожене".

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу MamaRika зізналась, що на благодійних концертах зі своїм чоловіком за кордоном вона нічого не заробляє. Через нестабільне фінансове становище зірка не хоче давати непевне майбутнє дитині. Утім, як тільки зірки відчують, що стали на ноги – повернуться до обговорення.

"Хочеться, щоб новий член нашої сім'ї все-таки був у достатку, хоча б у відносному, коли ми хоч трохи впевнені в завтрашньому дні. Боюся дати дитині менше, ніж хочу. А я хочу дати весь світ".



MamaRika з сім'єю / Фото з інстаграму зірки

Катя Осадча і Юрій Горбунов

Зіркове подружжя також мало не першими заговорили про всиновлення. Це питання вони продовжують обговорювати. Але в них є сумніви щодо готовності до такого важливого кроку. Наразі Катя і Юрій виховують двох спільних дітей – Івана та маленького Данила.

Але ведучі допомагали та допомагають дітям у притулках, висилаючи кошти та гуманітарну допомогу, що теж важливо.

"На мій погляд, ті сім'ї, які зможуть це зробити, матимуть таку можливість – просто зобов'язані це зробити. Бо це ще один внесок навіть не в перемогу, а в розбудову держави, добробут громадян, які залишаться в нашій країні, які будуть її відбудовувати, вести по європейськім цивілізованим рамкам".

Осадча з синами / Фото з інстаграму ведучої

Євген Кот

Подружжя танцівників Євген Кот і Наталя Татаринцева не мають дітей, але дуже про них мріють. З початку війни вони мало не всиновили дитину – банально не встигли.

Надіслали повідомлення про те, що маленькі діти залишилися без батьків і чекають на якісь родини. Я прийшов додому, запитав в дружини: "Ти бачила цю новину?". А вона у відповідь:" Я вже дзвонила. Дітей вже немає. Їх вже забрали люди, вже прихистили",

– розповідав Кот.

Пара наразі відставила це питання на другий план. Поки що вони хочуть спробувати стати батьками самостійно.

Євген Кот з дружиною / Фото з інстаграму танцівника