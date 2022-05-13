Через війну, розв'язану Росією на теренах України, багато дітей втратили батьків. Тож в українських зіркових сім'ях тепер точаться розмови про можливе всиновлення таких малюків.

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Юрій Горбунов про можливе всиновлення

Шоумен зізнався, що ще не готовий брати відповідальність за всиновлену дитину. Наразі він розмовляє про це з дружиною Катериною та допомагає різними способами дітям-сиротам.

Це розмови, сказати, що зараз уже готові це зробити – я б не сказав. Ми розмовляємо про це. В нас є честь допомагати одному монастирю під Чернівцями, куди привезли дітей з Чернігова, Харкова, які стали сиротами. Ми періодично туди перераховуємо гроші, тому що їм треба дуже багато,

– розповів Юрій Горбунов.

"Чоловічий монастир ніколи не мав справи з дітьми. А тут треба ліжечка, іграшки, антисептичні засоби, памперси, особливо дитяче харчування. Тоді я зрозумів, що та кількість дітей, яка стала сиротами в нашій країні, перейшла межу допустимого, напевне. Ці діти приречені до повноліття бути сиротами й ті сім'ї, які зможуть взяти когось собі й виховувати як своїх дітей – їх дуже багато. Серед моїх друзів, знайомих, в них є і своїх дітей немало, а є бездітні – їм сам Бог велів це зробити", – додав ведучий.

Зауважимо, дитину хоче всиновити й ще одна зіркова сім'я – MamaRika та Сергія Середи. Подружжя мало таку ціль ще й до війни, а тепер вони точно хочуть допомогти хоча б одному малюку отримати щасливе дитинство.

Чи можливе всиновлення, коли йде війна

Юрій Горбунов підкреслив, що поки в країні війна – офіційно всиновити дитину неможливо. Вже після перемоги така можливість буде, але однаково зі своїми складнощами.

"Поки йде війна неможливо це зробити, реєстри закриті. Коли закінчиться війна, напевне, будуть з'ясовувати, чи є в цих дітей родичі. Перш за все, будуть травмовані діти, якщо якась сім'я їх всиновить, а потім з'являться родичі, нехай навіть далекі, які матимуть законне право цю дитину забрати й заберуть її". – вважає продюсер.

Телеведучий додав, що спочатку треба якнайшвидше завершити війну, а згодом розбиратися з бюрократією: "На мій погляд, ті сім'ї, які зможуть це зробити, матимуть таку можливість – просто зобов'язані це зробити. Бо це ще один внесок навіть не в перемогу, а в розбудову держави, добробут громадян, які залишаться в нашій країні, які будуть її відбудовувати, вести по європейськім цивілізованим рамкам".

Інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: дивіться відео (про всиновлення з 11:00)