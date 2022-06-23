Ще до війни в Інни Мірошниченко була ідея взяти дитину з дитячого будинку. Тож у перші дні повномасштабного вторгнення Росії вони з Тимуром зрозуміли, що готові. Це рішення пара ухвалила після того, як побачила, скільки малюків залишається сиротами.
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Чому Мірошниченки хочуть усиновити дитину
Ми почали говорити про усиновлення так, наче ми це вже узгодили. Ми навіть не обговорювали це питання. Просто почали говорити у такому ключі, ніби це вже доконаний факт,
– пригадав Тимур Мірошниченко.
Тимур Мірошниченко з дружиною Інною та дітьми / Фото з інстаграму шоумена
Однак подружжя розуміє, що всиновити дитину – це виклик. Тому планує пройти відповідні курси, поспілкуватися з психологами, аби ті підготували до всіх можливих сценаріїв у вихованні.
"Діти з дитячого будинку – дуже різні. Якщо вони травмовані, а ми не можемо знати, яке життя було до знайомства з нами, нам із цим працювати і нести цей хрест. До цього потрібно бути готовим, щоб це не було потім якимось сюрпризом. Морально ми готові до того, що це буде випробування", – наголошує дружина телеведучого.
Тому Мірошниченки думають, що стануть прийомними батьками не раніше, ніж за рік, а то й два. Наразі вони не знають, кого хочуть – хлопчика чи дівчинку, і в якому віці. Шоумен вважає, що своє дитя вони відчують серцем.
Це однозначно від серця, ти ж не можеш собі напланувати. Ти ж не прийдеш і не скажеш: "Покажіть усіх". Це ж трохи інша історія. Тут треба конект відчути. Він може бути відчутним лише при живій зустрічі. Коли відчуємо, що це наша дитина, тоді будемо усиновлювати,
– пообіцяв Тимур Мірошниченко.
Хто з українських зірок готовий усиновити дитину після війни
- Зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова розмовляло про всиновлення дитини, яка осиротіла через війну, але на остаточний крок поки не готове.
- Співачка MamaRika теж ще до війни думала про прийомне батьківство та порушила цю тему знову після нападу Росії на Україну. Так, після перемоги вони з чоловіком Сергієм Середою "хочуть допомогти як мінімум одній дитині".