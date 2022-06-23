Ще до війни в Інни Мірошниченко була ідея взяти дитину з дитячого будинку. Тож у перші дні повномасштабного вторгнення Росії вони з Тимуром зрозуміли, що готові. Це рішення пара ухвалила після того, як побачила, скільки малюків залишається сиротами.

До теми "Нарешті зустрілися": Олександр Пономарьов показав рідкісне фото з сином

Чому Мірошниченки хочуть усиновити дитину

Ми почали говорити про усиновлення так, наче ми це вже узгодили. Ми навіть не обговорювали це питання. Просто почали говорити у такому ключі, ніби це вже доконаний факт,

– пригадав Тимур Мірошниченко.

Тимур Мірошниченко з дружиною Інною та дітьми / Фото з інстаграму шоумена

Однак подружжя розуміє, що всиновити дитину – це виклик. Тому планує пройти відповідні курси, поспілкуватися з психологами, аби ті підготували до всіх можливих сценаріїв у вихованні.

"Діти з дитячого будинку – дуже різні. Якщо вони травмовані, а ми не можемо знати, яке життя було до знайомства з нами, нам із цим працювати і нести цей хрест. До цього потрібно бути готовим, щоб це не було потім якимось сюрпризом. Морально ми готові до того, що це буде випробування", – наголошує дружина телеведучого.

Тому Мірошниченки думають, що стануть прийомними батьками не раніше, ніж за рік, а то й два. Наразі вони не знають, кого хочуть – хлопчика чи дівчинку, і в якому віці. Шоумен вважає, що своє дитя вони відчують серцем.

Це однозначно від серця, ти ж не можеш собі напланувати. Ти ж не прийдеш і не скажеш: "Покажіть усіх". Це ж трохи інша історія. Тут треба конект відчути. Він може бути відчутним лише при живій зустрічі. Коли відчуємо, що це наша дитина, тоді будемо усиновлювати,

– пообіцяв Тимур Мірошниченко.