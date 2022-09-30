Сегодня, 30 сентября, в Украине отмечают День усыновления. Во время войны его значение становится очень особенным и острым. В материале 24 канала рассказываем о звездах, которые решились или еще думают об усыновлении ребенка.

К теме Голливудские и украинские знаменитости, усыновившие детей

Даниель Салем

Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем ушел на фронт, но это не лишило его желания усыновить пострадавшего от войны ребенка. Раньше было трудно провести процедуру усыновления, поэтому он хотел хотя бы стать опекуном на время боевых действий.

Заметим, по словам первой леди Елены Зеленской, процедура по усыновлению снова действует. Правительство восстановило ее и адаптировало к реалиям военного времени.

Для Даниэля Салема этот опыт новый и он все делает впервые. В то же время его поддерживает семья – жена и дочь. Как рассказал ведущий, возлюбленная отреагировала на его решение спокойно – промолчала, но отнеслась с пониманием.

Я уже пообщался со многими людьми, прошедшими все этапы усыновления детей. Так что могу с уверенностью сказать – процесс запущен. Понимаю, что это очень тяжело, но мы справимся,

– говорил Даниэль Салем.

Даниэль с дочерью / Фото из инстаграма звезды

Тимур Мирошниченко

Телеведущий Тимур Мирошниченко с супругой Инной воспитывает двоих детей. Еще до войны супруги задумывались о третьем ребенке, а вторжение помогло им сделать это решение.

Ведущий признался, что готов взять ребенка из детдома. "Мы начали говорить об усыновлении так, как будто мы это уже согласовали. Мы даже не обсуждали этот вопрос. Просто начали говорить в таком ключе, будто это уже свершившийся факт".

Тимур и Инна сначала хотят пройти подготовку – походить на курсы и к психологу. Они думают, что станут родителями в третий раз через год или два. Также супруги еще не решили, хотят ли мальчика или девочку.

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото из инстаграма ведущего

Ксения Мишина

Украинская актриса призналась, что тоже задумывалась об усыновлении ребенка. Она говорила об этом даже с сыном Платоном. Он признался, что готов быть старшим братом.

Впрочем, желательно, чтобы семья, усыновляющая ребенка, была полной. Вероятно, сначала Ксения Мишина хочет найти бойфренда.

Насколько я знаю, семья должна быть полной. Поэтому сначала нам нужно найти хорошего папу,

– писала актриса.

Ксения Мишина с сыном / Фото из инстаграма актрисы

МамаРика

Певица MamaRika и ее муж Сергей Середа одними из первых среди артистов заявили, что хотят взять на усыновление ребенка – либо из приюта, либо у которого погибли родители. Но впоследствии они поделились, что сейчас этот вопрос "заморожен".

В эксклюзивном интервью 24 каналу MamaRika призналась, что на благотворительных концертах со своим мужем за границей она ничего не зарабатывает. Из-за нестабильного финансового положения звезда не хочет давать неопределенное будущее ребенку. Впрочем, как только звезды почувствуют, что стали на ноги – вернутся к обсуждению.

"Хочется, чтобы новый член нашей семьи все-таки был в достатке, хотя бы в относительном, когда мы хоть чуть-чуть уверены в завтрашнем дне. Боюсь дать ребенку меньше, чем хочу. А я хочу дать весь мир".



MamaRika с семьей / Фото из инстаграма звезды

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Звездные супруги также чуть ли не первыми заговорили об усыновлении. Этот вопрос они продолжают обсуждать. Но у них есть сомнения относительно готовности к столь важному шагу. Сейчас Катя и Юрий воспитывают двух общих детей – Ивана и маленького Даниила.

Но ведущие помогали и помогают детям в приютах, высылая средства и гуманитарную помощь, что тоже важно.

"На мой взгляд, те семьи, которые смогут это сделать, будут иметь такую возможность – просто обязаны это сделать. Потому что это еще один вклад даже не в победу, а в развитие государства, благосостояние граждан, которые останутся в нашей стране, которые будут ее восстанавливать, вести по европейским цивилизованным рамкам".

Осадчая с сыновьями / Фото из инстаграма ведущей

Евгений Кот

У супругов танцовщиков Евгений Кот и Наталья Татаринцева не имеют детей, но очень о них мечтают. С начала войны они чуть не усыновили ребенка – банально не успели.

Направили сообщение о том, что маленькие дети остались без родителей и ждут какие-то семьи. Я пришел домой, спросил жену: "Ты видела эту новость?". А она в ответ: "Я уже звонила. Детей уже нет. Их уже забрали люди, уже приютили",

– рассказывал Кот.

Пара отставила этот вопрос на второй план. Пока они хотят попытаться стать родителями самостоятельно.

Евгений Кот с женой / Фото из инстаграма танцовщика